11:18 19 января 2018 0

Дольщики надеются получить ключи от своих квартир до банкротства застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские дольщики застройщика «Речелстрой» получили повестки в суд в Челябинске. На заседании рассмотрят вопрос об освобождении имущества компании от ареста судебными приставами.

Некоторые дольщики сомневаются, что им удастся поучаствовать в судебном заседании из-за странности присланных повесток. «Как выяснилось, даже суду доверять нельзя. Нам пришли повестки с перепутанными именами. Мне вообще вложили повестку на Артема Анатольевича… Какой-то дурдом!» — поделилась с «URA.RU» участница долевого строительства Алена Шмакова.

Сильную обеспокоенность у дольщиков сейчас вызывает предстоящее банкротство компании. «Мы готовы так забрать квартиры, обои сами доклеим, лишь бы успеть до банкротства. В очередной раз бегаем по приемным с просьбой ввести дом в эксплуатацию. Лучше уже не будет — только хуже», — сокрушается собеседница агентства.

Курганским дольщикам прислали повестки с перепутанными именами Фото группы «Заозерный 16 микрорайон г. Курган Речелстрой» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию дом №20 в 16-м микрорайоне Кургана не дают из-за проблем с подключением к теплу. По этой причине невозможно завершить отделочные и строительные работы. Около недели назад объем выполненных работ по пуску отопления составлял 50%. Более актуальную информацию в администрации города нашему агентству пообещали предоставить позднее.

Скандал с проблемными стройками фирмы «Речелстрой» в Кургане и Челябинске дошел до президента России. В ноябре Владимир Путин лично позвонил одной из дольщиц в столице Южного Урала. С 13 декабря депутат Артем Пязок, который является владельцем «Речелстроя», находится под арестом.

Подключить проблемное здание «Речелстроя» к теплу ранее не могли из-за огромных долгов застройщика перед «Курганской генерирующей компанией». В данный момент эти разногласия урегулированы.