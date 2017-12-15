Курганские дольщики назвали «показухой» арест владельца «Речелстроя»

17:33 15 декабря 2017 0

Дольщики «Речелстроя» надеются, что городские власти смогут им помочь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обманутые дольщики в Кургане заявили, что арест владельца компании «Речелстрой» и депутата челябинской городской думы Андрея Пязока является «показухой» и никак не отразится на их ситуации. Они уверены, что ответственность за недострои полностью лежит на городских властях.

По словам собеседников агентства, работы на объекте в Заозерном районе вновь остановились. Если в первые дни после звонка президента челябинской дольщице на стройке закипела жизнь и в один из домов даже подали тепло, то теперь на объекте не найти ни одного рабочего. «Люди сейчас сами заливают стяжки полов, клеят обои, привозят уже собственную сантехнику. Последние материалы для отделки, привезенные на стройку, закончились, на 20-й дом их не хватило», — поделилась с «URA.RU» участница долевого строительства Алена Шмакова. Очередной выезд, во время которого должны были проверить готовность строения №20 к сдаче в эксплуатацию, в назначенный срок — 15 декабря — не состоялся.

Челябинского депутата Андрея Пязока обвинили в хищении средств дольщиков Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Дольщики внимательно следят за судьбой «Речелстроя». «Арест Пязока — обычная „показуха“, его цель через столько времени непонятна: теперь два месяца посидит и вспомнит, куда деньги спрятал?» — возмущаются неудавшиеся новоселы. Больше всего их теперь беспокоят намерения городских властей.

Очередное совещание с представителями ООО «Речелстрой» пройдет в Кургане 19 декабря. «Главная задача — подключить 20-й дом к теплу. Из-за его отсутствия комиссии даже нет смысла выезжать на объект: в доме не закончены работы, которые невозможно выполнить без отопления», — пояснил «URA.RU» заведующий сектором контроля и надзора в области долевого строительства комитета по архитектуре и строительству Курганской области Никита Золотых. Сейчас в планах — найти компромисс с «Курганской генерирующей компании», перед которой у «Речелстроя» огромные долги. Вопрос с теплом также находится на контроле у сити-менеджера Кургана Андрея Потапова.

Дольщики должны были заселиться в новые дома в 16 микрорайоне города еще в 2016 году. Стройки в Кургане и Челябинске остановились из-за долгов. В мае 2017 года на руководство ООО «Речелстрой» завели уголовное дело. В ноябре проблемой заинтересовался Владимир Путин: он лично позвонил одной из дольщиц жилого комплекса «Чурилово Lake City» в Челябинске. После этого в Кургане строению №19 подали тепло. 13 декабря под стражу заключили владельца строительной компании Андрея Пязока. Его обвиняют в хищении средств дольщиков. В зале суда во время избрания меры пресечения Пязок заявил, что новое руководство «Речелстроя» без него не сможет войти в работу, поэтому его заключение приведет к фатальным последствиям.