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23 января 2018
22 января 2018
03:59  23 января 2018 0

Отказ Киева от оставленной в Крыму техники назвали «политическим хамством»

Отказ МИД Украины от жеста доброй воли был для России вполне ожидаемымФото: Наталья Филатова, Wikimedia Commons
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Крым вернулся в состав России
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В Москве отказ Киева принимать брошенную в Крыму в 2014 году украинскую технику объяснили нежеланием сотрудничать с Россией. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, ответ Киева можно охарактеризовать как «политическое хамство».

«Собственно, другой реакции мы и не ждали, — написал сенатор на своей странице в сети Fаcebook. — Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову».

Столь резкой оценки украинские власти удостоились после заявления главы МИД Украины Павла Климкина. Как ранее писало «URA.RU», накануне он не только уведомил, что Украина не будет принимать технику, но и подчеркнул, что у Киева и Москвы вообще нет никакого диалога по статусу Крыма. Таким образом, вопрос о возвращении имущества, брошенного Украиной в Крыму, ранее озвученный президентом Путиным, оказался закрытым. Между тем, сам Павел Климкин выступил с инициативой снести в Киеве Арку дружбы народов и сдать ее в металлолом, так как она построена из дорогостоящих листов титана. Этот монумент воздвигли в самом центре Киеве в 1982 году, памятник посвящен 60-летнего юбилея создания СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею Климкина вандализмом.

Ранее экс-глава генштаба ВСУ Игорь Романенко высказывал опасения, что Россия, возвращая технику Киеву, может готовить диверсию, спрятав в корпусах кораблей взрывные устройства.

Евгений Александров
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