11:33 23 января 2018 0

Молодой злоумышленник будет ждать решения суда за решеткой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Девятиклассник, атаковавший школу в Бурятии, арестован Октябрьским районным судом Улан-Удэ. Он подозревается в нападении на учеников и учителя школы №5 в поселке Сосновый бор.

«Арест на два месяца, до 19 марта», — приводит слова пресс-секретаря суда Александры Поплавской RT. Она добавила, что это время подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, 19 января подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у семиклассников. Он бросил в класс бутылку с зажигательной смесьюь, начался пожар, среди детей поднялась паника, пишет телеканал 360. Когда педагог начал выводить учеников из задымленного помещения, то увидел, что девятиклассник наносит удары топором школьникам. В результате происшествия пострадало семь человек: пять учеников седьмого класса (одна девочка впала в кому), учительница и сам нападавший. Сейчас учебное заведение возобновило работу, сообщало «URA.RU».

Незадолго до этого, 15 января, в Перми двое подростков зашли в четвертый класс школы № 127 и напали с ножами на учеников. Учительница попыталась защитить детей и получила серьезные ранения. Всего тогда госпитализировали преподавателя и 14 детей, в том числе нападавших подростков, которые попытались покончить с собой.

Психотерапевт, специализирующийся в области профайлинга (разоблачения лжи), дал оценку нападавшим на школы в Перми и Улан-Удэ. Как заявил он «URA.RU», 16-летний подросток, устроивший поножовщину, — «явный психопат», а его сообщник попал под влияние сильного лидера. Школьники с топорами в Бурятии, в свою очередь, страдают социопатией и нарциссизмом.