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23 января 2018
11:33  23 января 2018 0

Подростка, рубившего топором учеников школы в Бурятии, отправили в СИЗО

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Молодой злоумышленник будет ждать решения суда за решеткойФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Девятиклассник, атаковавший школу в Бурятии, арестован Октябрьским районным судом Улан-Удэ. Он подозревается в нападении на учеников и учителя школы №5 в поселке Сосновый бор.

«Арест на два месяца, до 19 марта», — приводит слова пресс-секретаря суда Александры Поплавской RT. Она добавила, что это время подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, 19 января подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у семиклассников. Он бросил в класс бутылку с зажигательной смесьюь, начался пожар, среди детей поднялась паника, пишет телеканал 360. Когда педагог начал выводить учеников из задымленного помещения, то увидел, что девятиклассник наносит удары топором школьникам. В результате происшествия пострадало семь человек: пять учеников седьмого класса (одна девочка впала в кому), учительница и сам нападавший. Сейчас учебное заведение возобновило работу, сообщало «URA.RU».

Незадолго до этого, 15 января, в Перми двое подростков зашли в четвертый класс школы № 127 и напали с ножами на учеников. Учительница попыталась защитить детей и получила серьезные ранения. Всего тогда госпитализировали преподавателя и 14 детей, в том числе нападавших подростков, которые попытались покончить с собой.

Психотерапевт, специализирующийся в области профайлинга (разоблачения лжи), дал оценку нападавшим на школы в Перми и Улан-Удэ. Как заявил он «URA.RU», 16-летний подросток, устроивший поножовщину, — «явный психопат», а его сообщник попал под влияние сильного лидера. Школьники с топорами в Бурятии, в свою очередь, страдают социопатией и нарциссизмом.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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