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23 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:57  23 января 2018 2

В Екатеринбурге начали подготовку к сносу телебашни. Первые кадры в Сети. ВИДЕО

Посетители в историческом парке
Телебашню планируют снести к началу чемпионата мира по футболу 2018 годаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В Интернете появились видеокадры подготовки к сносу главного долгостроя Свердловской области — телебашни возле цирка в Екатеринбурге. Ролик на своей странице в Instagram разместил екатеринбургский фотограф Андрей Худяков.

На кадрах видно, как тракторы убирают строительные конструкции у подножия телебашни. Ее планируется снести до старта чемпионата мира по футболу в 2018 году, рассказывал ранее глава УГМК Андрей Козицын. Разбирать строение начнут сверху, при этом никаких взрывных работ на объекте не предполагается.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему нужно снести екатеринбургскую телебашню. Он рассказал, что ей долгое время пытались найти применение, но инвесторам она оказалась неинтересна.

Тем временем жители Екатеринбурга пытаются предотвратить снос телебашни через Интернет и даже создали соответствующую петицию на портале change.org. К общественному протесту подключились и депутаты городской думы Екатеринбурга.

Дарья Корчак
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