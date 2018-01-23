19:57 23 января 2018 2

Телебашню планируют снести к началу чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Интернете появились видеокадры подготовки к сносу главного долгостроя Свердловской области — телебашни возле цирка в Екатеринбурге. Ролик на своей странице в Instagram разместил екатеринбургский фотограф Андрей Худяков.

На кадрах видно, как тракторы убирают строительные конструкции у подножия телебашни. Ее планируется снести до старта чемпионата мира по футболу в 2018 году, рассказывал ранее глава УГМК Андрей Козицын. Разбирать строение начнут сверху, при этом никаких взрывных работ на объекте не предполагается.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему нужно снести екатеринбургскую телебашню. Он рассказал, что ей долгое время пытались найти применение, но инвесторам она оказалась неинтересна.

Тем временем жители Екатеринбурга пытаются предотвратить снос телебашни через Интернет и даже создали соответствующую петицию на портале change.org. К общественному протесту подключились и депутаты городской думы Екатеринбурга.