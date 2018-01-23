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24 января 2018
23 января 2018
22:59  23 января 2018 0

«В папиных рубашках». Тюменская экс-подруга Тимати удивила трогательным снимком с матерью. ФОТО

Несмотря на расставание, пара иногда проводит время вместеФОТО: Алена Шишкова, Instagram

Бывшая гражданская супруга известного рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова выложила в Instagram снимок с матерью. Подписчики отметили красоту обеих.

На фото Алена позирует со своей мамой. Судя по подписи «С Ма в папиных рубашках» одежду они взяли в папином гардеробе. Пользователи назвали снимок трогательным и отметили схожесть дочери с родительницей: «Вы очень на маму похожи! Очень красивые девчонки!», «Какие хорошие», «Мама ещё красивее. Порода», — пишут в комментариях поклонники тюменской модели.

Уроженка Тюмени, экс-подруга Тимати не первый раз выкладывает фотографию с мамой. Раньше она продемонстрировала детский снимок с матерью. Поклонники сразу отметили, что красота модели досталась по наследству.

После расставания с Тимати Алена продемонстрировала в соцсетях своего нового возлюбленного — 19-летнего Юриия Осипова, сына экс-президента Российской Академии Наук. Затем Шишкова поделилась видео с изменой рэпера Тимати.

Наталья Михалева
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