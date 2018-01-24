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24 января 2018
09:59  24 января 2018 0

Бывший пермский чиновник расплатился из колонии и вышел досрочно

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Алексей Руммель отбывал наказание в нижнетагильской колонии для бывших полицейскихФото: Василий Гришин © URA.RU

Экс-глава департамента общественной безопасности пермской администрации, бывший подполковник полиции Алексей Руммель, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, досрочно покинул колонию в Нижнем Тагиле. Для этого бывшему чиновнику пришлось погасить штраф перед государством в размере 500 тысяч рублей.

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В ноябре 2015 года Руммель был признан виновным в хищении 1,4 миллиона рублей и лишен офицерского звания. Суд установил, что в 2011 году он, занимая пост начальника милиции общественной безопасности Перми, вместе с начальником тыла УМВД Перми Вячеславом Весиным и предпринимателем Олегом Новиченковым похитил часть денег, выделенных бюджетом на проект «Правопорядок». Речь шла об оплате проживания, питания и командировочных для полицейских, временно проживающих в столице Прикамья. Их разместили на базе и кормили в кафе по бюджетному варианту, а в документах провели совершенно другие цифры.

Подельники Руммеля свою вину признали и дали против него показания. Экс-подполковника полиции приговорили к пяти годам лишения свободы и денежному штрафу. Кроме того, ему запрещено занимать должности органах МВД, связанные административно-хозяйственными функциями.

По данным «Коммерсанта», Руммель отбывал срок в нижнетагильской ИК-13 для бывших сотрудников правоохранительных органов. Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-полицейского было принято судом 18 декабря 2017 года. Первоначально, как уже сообщало «URA.RU», Руммель не спешил с выплатой штрафа, но в итоге выбрал свободу.

Сергей Макеев
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