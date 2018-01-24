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24 января 2018
15:35  24 января 2018 3

Цымбалюк-Романовская нашла замену Джигарханяну

Бывшую жену Джигарханяна застали в компании нового поклонникаФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, «Инстаграм»

Бывшая супруга Армена Джигарханяна нашла себе нового ухажера — теперь она проводит время с 60-летним медиамагнатом Александром Митрошенковым. Накануне пару видели в закрытом зале для вип-гостей в ресторане «Воронеж».

На встречу с пианисткой Митрошенков пришел с букетом нарциссов, пишет «СтарХит». Весь вечер Виталина Цымбалюк-Романовская и ее влиятельный поклонник наслаждались обществом друг друга, любезничали и смеялись. Предполагается, что скоро они снова вместе выйдут в свет — их можно будет увидеть на концерте Юрия Башмета. Александр Митрошенков является вице-президентом Академии Российского телевидения и главой «Трансконтинентальной МедиаКомпании».

Не так давно стало известно о том, что Цымбалюк-Романовская обжаловала развод с Арменом Джигарханяном — жалобу столичный суд рассмотрит уже 30 января. При этом ранее актер написал на нее заявление в полицию и обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что она пыталась его убить, чтобы завладеть имуществом артиста.

Софья Стеклова
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