Цымбалюк-Романовская нашла замену Джигарханяну

15:35 24 января 2018 3

Бывшую жену Джигарханяна застали в компании нового поклонника Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, «Инстаграм»

Бывшая супруга Армена Джигарханяна нашла себе нового ухажера — теперь она проводит время с 60-летним медиамагнатом Александром Митрошенковым. Накануне пару видели в закрытом зале для вип-гостей в ресторане «Воронеж».

На встречу с пианисткой Митрошенков пришел с букетом нарциссов, пишет «СтарХит». Весь вечер Виталина Цымбалюк-Романовская и ее влиятельный поклонник наслаждались обществом друг друга, любезничали и смеялись. Предполагается, что скоро они снова вместе выйдут в свет — их можно будет увидеть на концерте Юрия Башмета. Александр Митрошенков является вице-президентом Академии Российского телевидения и главой «Трансконтинентальной МедиаКомпании».

Не так давно стало известно о том, что Цымбалюк-Романовская обжаловала развод с Арменом Джигарханяном — жалобу столичный суд рассмотрит уже 30 января. При этом ранее актер написал на нее заявление в полицию и обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что она пыталась его убить, чтобы завладеть имуществом артиста.