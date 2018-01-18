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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
18:57  18 января 2018 3

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская снова станут мужем и женой

Виталина могла примириться с мужем, но не знала об этомФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, обжаловала их с артистом развод. Об этом сообщила ее адвокат Лариса Широкова. Жалоба назначена к рассмотрению в столичном суде на 30 января.

Представитель пианистки в бракоразводном процессе с режиссером, Элина Мазур, не до конца разъяснила Цымбалюк-Романовской ее права: она не сказала, что у ее подопечной было некоторое количество времени на примирение с мужем. Поэтому настоящий представитель пианистки, Широкова, подала апелляционную жалобу в Кунцевский районный суд через мировой судебный участок. «Суд принял нашу жалобу к производству и рассмотрит ее 30 января», — цитируют адвоката «Дни.ру». Таким образом, вскоре Цымбалюк-Романовская и Джигарханян снова могут стать законными мужем и женой.

Напомним, суд расторг брак актера и пианистки 27 ноября прошлого года. По информации «Федерального агентства новостей», скандал между супругами произошел после того, как Джигарханян попал в больницу 10 октября. Он заявил, что жена из-за денег пыталась его убить, писало «URA.RU».

Вскоре после этого Цымбалюк-Романовская уволилась из театра под руководством Джигарханяна и сбежала на Украину. Ходили слухи о том, что молодая жена артиста беременна, и ей потребовалось уехать от внимания прессы и лечь на сохранение. Также ранее стало известно, что артист после развода остался нищим: все недвижимое имущество досталось его жене. Тогда Цымбалюк-Романовская предложила режиссеру пожить у нее. Как сообщала «Русская планета», после расторжения брака пианистка призналась, что испытала облегчение.

Ксения Томашова
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