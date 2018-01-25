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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:20  25 января 2018 23

«Да его наградить надо!» Олимпийский чемпион по боксу заступился за очкарика, которому грозит 8 лет тюрьмы за драку с южанином

Мехонцев: своих в обиду не дадим!Фото: Влад Рябухин

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказался в поддержку в защиту 22-летнего Влада Рябухина из Екатеринбурга, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что он не побоялся ответить ударившему его южанину. Об этом «URA.RU» рассказал сам прославленный спортсмен.

«Я посмотрел на этого Влада: щуплый парень, да еще и в очках — настоящий „ботаник“. Раньше я один раз видел его — он ходил в патриотический клуб „Русь“. Он хотел пойти в армию, но он сам по себе слабенький, вот и хотел физически развить себя. А я однажды проводил для них мастер-класс, для этого клуба», — объяснил «URA.RU» Мехонцев.

По его мнению, в конфликте с южанами Влад поступил абсолютно правильно, по-мужски. «Эти ребята, которые пьяные на него кидались, они-то покрепче его! Наверное, подумали: «Ну че, очкарик, сейчас мы быстренько его уделаем». А я он взял — встал в стойку, — рассказывает чемпион. —

Они сбили ему очки, он ответил ударом, его соперник упал и ударился головой о бордюр. Если кто-то считает это нападением со стороны Влада, тогда я ничего не понимаю. Если человека за это еще и осудят, то я потеряю веру в правосудие».

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Мехонцев говорит, что на месте Влада действовал бы так же. «Это нехорошая история, раз дело дошло до драки, нужно всегда обходить острые углы, — советует знаменитый боксер. — Но произошло то, что произошло: эти были пьяные — он трезвый. Приехал за девушкой, заступился за друга. На его месте я бы поступил точно так же. У меня тоже есть дети, и я их учу, что нужно всегда стоять за себя и защищать своих близких, если это потребуется. Даже дочь этому учу».

Прославленный спортсмен считает, что «ботаник» заслуживает не наказания, а награды. «Меня поразили его человеческие качества — то, что он после драки еще и оказывал своему врагу первую помощь при эпилепсии. Да такого человека надо наградить! — говорит Егор Мехонцев. — На месте начальника полиции я бы вызвал его и вручил бы ему грамоту за спасение. Кстати, то, что защитил себя, друга и приехал за девушкой, тоже достойно награды».

Встреча Егора Мехонцева и Влада Рябухина произошла накануне в военно-патриотическом клубе «Русь», где ранее занимался Влад — туда приехали тележурналисты, проводившие съемки для передачи «Человек и закон» на «Первом канале». Выход программы, посвященной истории Влада Рябухина, состоится, скорее всего, в ближайшую пятницу, когда в Екатеринбурге пройдет ключевое заседание по делу «очкарик против южан». В Кировском районном суде будут допрашивать оппонента Влада — Саргиса Аратюняна. Подробности истории читайте в расследовании «URA.RU».

Андрей Гусельников
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