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25 января 2018
14:07  25 января 2018 4

Шурыгина обвинила жертву студента «Бауманки» в разгульном образе жизни

Шурыгина обратила внимание на поведение девушкиФото: скриншот с видео

Звезда программы «Пусть говорят» Диана Шурыгина сделала неожиданное заявление по поводу трагедии, произошедшей в Москве в ночь с 22 на 23 января. Тогда 19-летний студент Артем Исхаков убил, а потом мертвую насиловал 19-летнюю соседку, Татьяну Страхову.

«Могу сказать, что ситуация произошла исключительно из-за того, что больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ, и решил его прекратить», — цитируют Шурыгину «Дни.Ru». Напомним, Шурыгина прославилась после того, как стала жертвой изнасилования и рассказала об этом на телевидении. Парень был осужден и недавно освободился.

Таня и Артем на двоих снимали квартиру, но отношений между ними не было
Фото: Татьяна Страхова, «ВК»

Ранее «URA.RU» сообщало о происшествии в Москве. Студент технического университета им. Баумана Артем Исхаков снимал квартиру вместе со студенткой ВШЭ Татьяной Страховой. Отношений между молодыми людьми не было. Артем, судя по всему, был влюблен в девушку, однако Таня проявляла интерес к его другу. В результате парень убил девушку, а потом изнасиловал ее несколько раз.

После этого он подробно описал, все, что произошло, на своей странице в Сети. Многие прочитали его сообщение, но не придали ему значения. Лишь спустя три часа один из знакомых Артема догадался, что это правда, и позвонил в полицию. К приезду полицейских Исхаков покончил с собой.

Перед этим, как уже писало «URA.RU», молодой человек успел косвенно обвинить в своем преступлении уральского музыканта. Исхаков упомянул дуэт «МЫ», в котором играет музыкант из Екатеринбурга Даниил Шейк. «Автор песни „Мы“ — „Возможно“ -******* *****, пару раз послушать — и твоей психике конец, ты воспринимаешь это как призыв к действию», — написал молодой человек.

Александр Лукманов
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