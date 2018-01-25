Крупного федерального чиновника на Ямале в третий раз попытаются посадить за решетку

20:34 25 января 2018 1

Реваз Порфиров проходит лечение в больнице Тюмени, пока на Ямале решается его судьба Фото: sural.gosnadzor.ru

Заместитель начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров вскоре снова может быть взят под стражу. Вопрос о помещении его в СИЗО рассмотрят в суде в ближайшее время, рассказал источник «URA.RU» в силовых структурах.

Реваз Порфиров является фигурантом громкого коррупционного дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, он стал посредником при получении коммерческого подкупа главой «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павлом Крюковым. Третий участник дела — взяткодатель — глава одной из подрядных организаций в сфере ТЭК из Нового Уренгоя. Правоохранители не раскрывают его имени.

Реваз Порфиров после возбуждения уголовного дела с ноября 2017 года находился под домашним арестом, а затем по решению суда меру пресечения изменили на двухмесячный арест. 17 января его отпустили домой. Содержание под стражей не продлили, хотя этого требовало следствие, потому что суд нашел нарушение норм УПК. Прокуратура оспорила это решение. Теперь суд должен вернуться к вопросу о заключении Порфирова под стражу. Как сообщает источник «URA.RU» в силовых структурах, затягивать с решением не станут.

Адвокат Реваза Порфирова рассказал агентству, что действительно, по результатам обжалования прокуратурой, окружной суд направил на новое рассмотрение дела о вопросе дальнейшего содержания подследственного под стражей.

Сегодня окружной суд состоялся и отменил решение городского суда о прекращении производства. В ближайшее время городской суд вынужден будет вернуться к рассмотрению вопроса о дальнейшей мере пресечения Порфирова. В настоящий момент, подследственный, по словам адвоката, находится в одном из медицинских учреждений города Тюмени.

Как ранее сообщало наше агентство, в настоящее время защита Реваза Порфирова через Верховный суд России пытаются оспорить его содержание под стражей, называя двухмесячный арест тяжелобольного подзащитного пыткой. Депутат Заксобрания ЯНАО, глава нефтяной компании из Ноябрьска Павел Крюков сейчас находится в СИЗО, ему продлили срок содержания под стражей до 16 марта 2018 года. Оспорить это решение он не смог: в четверг, 25 января, суд отказал ему.

Спецоперация по задержанию Крюкова и Порфирова прошла 17 ноября 2017 года в Ноябрьске. При себе у нефтяного генерала находилась сумма в 1,2 млн рублей. По версии следствия, это лишь часть коммерческого подкупа. Такую же долю, судя по данным источника в правоохранительных структурах, получил и г-н Порфиров.

Согласно фабуле уголовного дела, Павел Крюков получил взятку от подрядчика за содействие в заключении контракта. Реваз Порфиров, чиновник Ростехнадзора, в этой схеме стал посредником. Предполагаемая сумма подкупа, полученная г-ном Крюковым от подрядчика с марта 2016 года — около 19 млн рублей. Взяткодатель занимался обустройством месторождений, суммы контрактов были достаточно крупные.