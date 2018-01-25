История 22-летнего жителя Екатеринбурга Влада Рябухина, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-южанину Саргису Арутюняну, задела «рикошетом» еще одного участника. Точнее — участницу: после волны публикаций об этой истории в интернете началась травля Василисы — девушки, на выручку которой ехали Влад с другом Эдиком. Об этом «URA.RU» рассказала сама Василиса.
«Пишут гадости в комментариях под статьями, мне и моей семье пишут оскорбления во «ВКонтакте», — рассказала девушка корреспондентам агентства. Она показала некоторые из сообщений: слово «чернильница» в них — самое мягкое из эпитетов. Незнакомые люди (как правило, с фейковых аккаунтов) называют ее «Шурыгиной №2» желают ей всего наихудшего и обвиняют, что из-за нее теперь может пострадать невинный человек.
Василиса связалась с «URA.RU», чтобы рассказать о том, что же на самом деле происходило перед дракой и почему она была вынуждена позвать Влада и Эдика на помощь. По ее словам, она с сестрой оказалась фактически «в заложниках» у компании Сарго.
«В тот вечер мы встретились с нашими подружками Настями, с которыми были знакомы еще по школе (на тот момент всем девчонкам было по 17-18 лет — прим. ред.), — говорит Василиса. — Я была со своей сестрой Ксенией. Мы пошли домой к Насте, вместе с ней был Гриша. Мы с Ксюшей пили пиво „Миллер“, обе Насти поначалу тоже. Потом кто-то из них позвонил Сарго — они хотели с ними поговорить» (как поясняет девушка, обе Насти поддерживали с Сарго близкие отношения).
Через какое-то время появился Сарго, но не один, а с друзьями Саламом и Низами. «Когда они ворвались в квартиру — мы были в шоке! Потому что должен был просто заскочить только Сарго, а тут — целая компания», — вспоминает Василиса. По ее словам, гости вели себя развязно — пили, орали, «понтовались». «Я особо не прислушивалась, но даже по тону было понятно, о чем эти рассказы — что они самые великие: с кем-то подрались, что-то у кого-то отжимали».
Вероятно, у приехавших были на девчонок свои планы: парни потихоньку начали «подкатывать» к ним.
Когда одна из девушек попросила открыть бутылку с пивом, Сарго спросил: «А поцеловать?»
«Мне было некомфортно, и я позвонила своему другу Эдику, чтобы он меня забрал, — рассказывает Василиса. — Мы на тот момент с Владом и Эдиком дружили, гуляли почти каждый день. Я и не оставаться там — изначально хотела уехать, но было уже поздно, транспорт не ходил, а на такси денег у меня не было. Но Эдик в тот день оказался без машины. Он сказал, что машины нет, мол, вызывай такси, я заплачу по приезду — в итоге я просто пошла спать».
По рассказу Василисы, после этого Эдик звонил Ксюше, просил, чтобы она отправила Василису домой на такси, но та ответила, что сестра ушла спать. Девушка уверяла Эдика, что Василиса в безопасности, но он, переживая за нее, все же решил приехать. Эдик вызвонил Влада, они нашли машину и оказались в итоге перед домом на улице Менделеева в Пионерском поселке, где и наткнулись сперва на Гришу. Тот встретил приехавших за девушкой матом, а когда его заставили извиняться — вызвал на подмогу уже изрядно пьяных друзей.
Все драматические события ночи Василиса проспала. «Наутро, когда я проснулась, одна Настя была зареванная, вторая тоже ревела, — вспоминает девушка. — Они рассказали мне о том, что произошло ночью — про драку, про то, что Влад помогал потом Сарго — откачивал его, и что если бы не Влад, неизвестно, что с ним было бы». По словам Василисы, уже тогда было известно, что Гриша после драки попал в реанимацию, а вот о Сарго такой информации нет. «Рассказывали про припадок эпилепсии у него, но что ему плохо и что он пошел в больницу — такого я не помню, — говорит девушка. — По-моему, он обратился туда только через несколько дней».
По мнению Василисы, Влад конечно же не виновен в том, в чем его обвиняют. Она рассказала, что ее подружки Насти [теперь уже бывшие] хотят дать показания, что Сарго на вечеринке не было, и уговаривают Настю сказать на суде то же самое. «Дача заведомо ложных показаний является уголовным преступлением», — напоминает в связи с этим адвокат Влада Рябухина Сергей Колосовский. По его словам, тем, кто обвиняет сейчас Василису во всем случившемся, надо остановиться и одуматься. «Будьте мужиками!» — призывает он (в том числе сторонников Влада).
Как сообщало «URA.RU», в пятницу в Кировском суде Екатеринбурга пройдет ключевое заседание по делу «очкарик против южан». В Кировском районном суде будут допрашивать оппонента Влада, пострадавшего от его удара — Саргиса Аратюняна. Подробности истории читайте в расследовании «URA.RU».