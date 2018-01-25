23:56 25 января 2018 0

Сейчас Василмсу фактически ни за что травят в интернете Фото: depositphotos.com © URA.RU

История 22-летнего жителя Екатеринбурга Влада Рябухина, которому грозит 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи спортсмену-южанину Саргису Арутюняну, задела «рикошетом» еще одного участника. Точнее — участницу: после волны публикаций об этой истории в интернете началась травля Василисы — девушки, на выручку которой ехали Влад с другом Эдиком. Об этом «URA.RU» рассказала сама Василиса.

«Пишут гадости в комментариях под статьями, мне и моей семье пишут оскорбления во «ВКонтакте», — рассказала девушка корреспондентам агентства. Она показала некоторые из сообщений: слово «чернильница» в них — самое мягкое из эпитетов. Незнакомые люди (как правило, с фейковых аккаунтов) называют ее «Шурыгиной №2» желают ей всего наихудшего и обвиняют, что из-за нее теперь может пострадать невинный человек.

Василиса связалась с «URA.RU», чтобы рассказать о том, что же на самом деле происходило перед дракой и почему она была вынуждена позвать Влада и Эдика на помощь. По ее словам, она с сестрой оказалась фактически «в заложниках» у компании Сарго.

«В тот вечер мы встретились с нашими подружками Настями, с которыми были знакомы еще по школе (на тот момент всем девчонкам было по 17-18 лет — прим. ред.), — говорит Василиса. — Я была со своей сестрой Ксенией. Мы пошли домой к Насте, вместе с ней был Гриша. Мы с Ксюшей пили пиво „Миллер“, обе Насти поначалу тоже. Потом кто-то из них позвонил Сарго — они хотели с ними поговорить» (как поясняет девушка, обе Насти поддерживали с Сарго близкие отношения).

Через какое-то время появился Сарго, но не один, а с друзьями Саламом и Низами. «Когда они ворвались в квартиру — мы были в шоке! Потому что должен был просто заскочить только Сарго, а тут — целая компания», — вспоминает Василиса. По ее словам, гости вели себя развязно — пили, орали, «понтовались». «Я особо не прислушивалась, но даже по тону было понятно, о чем эти рассказы — что они самые великие: с кем-то подрались, что-то у кого-то отжимали».

Вероятно, у приехавших были на девчонок свои планы: парни потихоньку начали «подкатывать» к ним.

Когда одна из девушек попросила открыть бутылку с пивом, Сарго спросил: «А поцеловать?»

«Мне было некомфортно, и я позвонила своему другу Эдику, чтобы он меня забрал, — рассказывает Василиса. — Мы на тот момент с Владом и Эдиком дружили, гуляли почти каждый день. Я и не оставаться там — изначально хотела уехать, но было уже поздно, транспорт не ходил, а на такси денег у меня не было. Но Эдик в тот день оказался без машины. Он сказал, что машины нет, мол, вызывай такси, я заплачу по приезду — в итоге я просто пошла спать».

Сарго Арутюнян и одна из его девушек Фото: соцсети

По рассказу Василисы, после этого Эдик звонил Ксюше, просил, чтобы она отправила Василису домой на такси, но та ответила, что сестра ушла спать. Девушка уверяла Эдика, что Василиса в безопасности, но он, переживая за нее, все же решил приехать. Эдик вызвонил Влада, они нашли машину и оказались в итоге перед домом на улице Менделеева в Пионерском поселке, где и наткнулись сперва на Гришу. Тот встретил приехавших за девушкой матом, а когда его заставили извиняться — вызвал на подмогу уже изрядно пьяных друзей.

Все драматические события ночи Василиса проспала. «Наутро, когда я проснулась, одна Настя была зареванная, вторая тоже ревела, — вспоминает девушка. — Они рассказали мне о том, что произошло ночью — про драку, про то, что Влад помогал потом Сарго — откачивал его, и что если бы не Влад, неизвестно, что с ним было бы». По словам Василисы, уже тогда было известно, что Гриша после драки попал в реанимацию, а вот о Сарго такой информации нет. «Рассказывали про припадок эпилепсии у него, но что ему плохо и что он пошел в больницу — такого я не помню, — говорит девушка. — По-моему, он обратился туда только через несколько дней».

По мнению Василисы, Влад конечно же не виновен в том, в чем его обвиняют. Она рассказала, что ее подружки Насти [теперь уже бывшие] хотят дать показания, что Сарго на вечеринке не было, и уговаривают Настю сказать на суде то же самое. «Дача заведомо ложных показаний является уголовным преступлением», — напоминает в связи с этим адвокат Влада Рябухина Сергей Колосовский. По его словам, тем, кто обвиняет сейчас Василису во всем случившемся, надо остановиться и одуматься. «Будьте мужиками!» — призывает он (в том числе сторонников Влада).

Как сообщало «URA.RU», в пятницу в Кировском суде Екатеринбурга пройдет ключевое заседание по делу «очкарик против южан». В Кировском районном суде будут допрашивать оппонента Влада, пострадавшего от его удара — Саргиса Аратюняна. Подробности истории читайте в расследовании «URA.RU».