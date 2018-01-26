13:46 26 января 2018 2

Виктор Ан выступает с 2002 года и всегда был «чистым» Фото: wikipedia.org

Российский шорттрекист, 32-летний Виктор Ан, вслед за уральским биатлонистом Антоном Шипулиным обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху. Шестикратному олимпийскому чемпиону, двадцатикратному чемпиону мира Виктору Ану, тоже запретили принимать участие в Олимпийских играх в Пхенчане.

Виктор Ан подчеркнул, что на протяжении всей своей спортивной карьеры ни разу не дал повода усомниться в своей честности. По его словам, он всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа. И в этой ситуации появились разговоры обо мне как о спортсмене, употреблявшем допинг», — цитирует Виктора Ана RT. Спортсмен добавил, что изучил критерии отбора спортсменов на Игры, но ни по одному пункту к нему нет и не было претензий.

Ранее МОК вычеркнул из списка приглашенных 111 «чистых» российских спортсменов, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Устранены практически все титулованные атлеты, которые могли бороться за медали. По решению МОК от России на Олимпиаду в Пхенчан пустят только 169 российских спортсменов, передает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что российский биатлонист, уроженец Тюмени Антон Шипулин (сейчас выступает от Свердловской области), не получивший приглашение на Олимпийские игры 2018, отправил письмо в МОК, в котором потребовал «подтвердить или опровергнуть» факт отсутствия его имени в списке «приглашенных». «Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Нужно бороться за свое имя до конца», — написал на своей странице в Instagram спортсмен.