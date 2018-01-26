Пермская воспитательница встретилась с властями, которых назвала «дармоедами» в обращении к Путину

14:45 26 января 2018 0

Встреча с властями порадовала Марию Шубину, но не успокоила Фото: Instagram Марии Шубиной

Воспитатель из Перми Мария Шубина, ставшая знаменитой после обращения к Владимиру Путину, познакомилась с чиновниками, с которыми вступила в конфликт. Педагога порадовал диалог, но борьба за реформу отрасли образования продолжается.

На своей странице в Facebook Мария Шубина написала, что накануне побывала в городском департаменте образования. Власти пригласили воспитателя, чтобы обсудить проблемы, озвученные в обращении к президенту.

«„Ковёр “ департамента оказался весьма мягким, конструктивным, продуктивным и перспективным. Диалог состоялся в очень доброжелательных тонах, без всяких попыток как-то надавить и „включить пресс“, что, надо заметить, не может не радовать. Пришли к решению, что будем работать, меняться, учитывать мнение и возможности», — отметила Шубина и добавила, что намерена и дальше отстаивать свою позицию: «Не могу себе позволить сейчас просто отойти в сторону».

Свое обращение Мария Шубина опубликовала 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями. Обращение поддержал межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Сама же Мария Шубина не стала увольняться, вступив в конфликт с властями, и на этой неделе вернулась на работу после больничного.