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27 января 2018
26 января 2018
18:29  26 января 2018 5

Экспертиза показала: погибшего в Перми солдата-срочника избивали

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, боец, автомат, армия, оружие
Родственники погибшего солдата не верят в его суицидФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На теле магнитогорца, погибшего на авиабазе «Сокол» под Пермью, обнаружили гематомы. Наличие следов от побоев подтвердила независимая экспертиза, которая была проведена в Челябинске по инициативе родственников солдата.

Кроме того, в части, где служил погибший, действительно имели место неуставные отношения, сообщил сайту «Первый областной» правозащитник Алексей Ковалев. «Мы знаем, что в части, где произошло ЧП, незаконно назначали старшими тех, кто не был командирами подразделения, не имел старшего воинского звания. Просто в силу их физических и нравственных возможностей их ставили старшими. Таким образом смотрящих освобождали от их основной работы», — рассказал он. По его словам, в военной части признали тот факт, что 20-летний магнитогорец в день смерти был при исполнении обязанностей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что родственники погибшего солдата не верят в его суицид. Позднее в деле появились двое подозреваемых, которые были его сослуживцами. Челябинский губернатор Борис Дубровский после этой трагедии даже направил письмо Сергею Шойгу и попросил его обратить внимание на военную часть № 88503 в Перми. За последние четыре года там погибли три солдата из Челябинской области.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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