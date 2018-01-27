Юлию Михалкову заживо «сварили» в котле. ВИДЕО

19:16 27 января 2018 0

Юлия Михалкова решила «попробовать что-нибудь необычное» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова удивила подписчиков в Instagram необычным видео. На записи видно, как актриса сидит в огромном чане с водой, под которым горит огонь.

«Вечер пятницы — лучшее время, чтобы расслабиться, отбросить мысли о работе и попробовать что-нибудь необычное! Сейчас после успешных концертов я испытала на себе прекрасную „баньку на огне“! Необыкновеннейшие ощущения: жар, пар и на столе самовар с травяным чайком!» — рассказала артистка в комментариях к записи.

Подписчики артистки отреагировали на видео самыми разнообразными репликами. «Не запарься пжл! Аж страшно смотреть, когда снизу огонь… Вкусно, наверное, получится… Юля, тебя варят, что ли, или жарят?» — писали поклонники Михалковой в комментариях. Нашлись и подписчики с иронией: «Юля, вы и в бочке накрашенная»… А будет суп или уха из такой?»

Ранее «URA.RU» писало о том, что двух участников шоу «Уральские пельмени» увезли в колонию. Андрей Рожков и Юлия Михалкова побывали за решеткой, и артистка в соцсетях делилась фотографиями из тюрьмы.