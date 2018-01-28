Лицо юмориста просто вырезали с плаката
На рекламном баннере в городе Копейске Челябинской области заменили лицо юмориста Михаила Галустяна. Поводом послужила жалоба артиста, которую он направил в антимонопольную службу.
В отношении предпринимателя в ноябре прошлого года ФАС начала проверку. Позже бизнесмен сказал, что снял баннер, однако на опубликованном в Сети снимке видно, что лицо артиста было просто вырезано. На свободное место вклеили фотографию другого человека, также восточной внешности.
Ранее Галустян заявил, что обладает исключительными правами на свои фото и не давал согласия на их использование в рекламе шаурмы.
Лицо юмориста больше не привлекает посетителей