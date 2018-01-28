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28 января 2018
10:06  28 января 2018 4

На Урале Галустяна, рекламирующего шаурму, заменили неизвестным кавказцем. ФОТО

Лицо юмориста просто вырезали с плакатаФото: паблик «Новости интеллектуальной собственности» «ВКонтакте»

На рекламном баннере в городе Копейске Челябинской области заменили лицо юмориста Михаила Галустяна. Поводом послужила жалоба артиста, которую он направил в антимонопольную службу.

В отношении предпринимателя в ноябре прошлого года ФАС начала проверку. Позже бизнесмен сказал, что снял баннер, однако на опубликованном в Сети снимке видно, что лицо артиста было просто вырезано. На свободное место вклеили фотографию другого человека, также восточной внешности.

Ранее Галустян заявил, что обладает исключительными правами на свои фото и не давал согласия на их использование в рекламе шаурмы.

Лицо юмориста больше не привлекает посетителей
Фото: УФАС по Челябинской области

Семен Гринберг
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