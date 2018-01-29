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29 января 2018
13:31  29 января 2018 6

Китайцы заинтересовались российской Арктикой. Заходят на Ямал

Турция, стамбул, арктика, холод, лед, пейзаж, океан, белый медведь, арктика, снег, айсберг
В Арктике китайцы планируют Шелковый путьФото: pixabay.com

Китай не сможет построить в Арктике «Полярный шелковый путь» без участия России. Пекину для этого не хватит ни полномочий, ни денег. К такому мнению пришли эксперты, анализируя планы Пекина по торговле в Северном Ледовитом океане.

У Китая нет своей площадки в Арктике, но он — один из 13 государств-наблюдателей при Арктическом совете, и потому всячески стремится участвовать в освоении региона. «На шельф Китай покуситься никак не может, но может покуситься на международный раздел транспортных арктических коммуникаций — Северный морской путь, Юго-Западный проход, какие-то новые, возможно, будут появляться маршруты. Если лед будет таять и дальше, возникает много разных вариантов», — отметил «Ридусу» ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

У России и Китая есть шансы наладить партнерские отношения в развитии Северного морского пути, считают эксперты. Такой дорогостоящий проект Пекин в одиночку не потянет. Кроме того, Россия сама возрождает этот маршрут, в том числе с прицелом на поставку энергоресурсов в Китай.

О том, что КНР хочет создать «Полярный Шелковый путь», писало ранее «URA.RU». Президент РФ Владимир Путин на церемонии погрузки сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ» ранее заявил, что новый Шелковый путь усилиями России и Китая дотянулся до Севера, напоминает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, президент подчеркнул важность дальнейшего развития российской Арктики и завода «Ямал СПГ» для энергетики страны в целом.

Артем Косых
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