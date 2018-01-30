Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в Вашингтоне «кремлевского доклада». Документ, перечисляющий 210 российских политиков и бизнесменов, он назвал «списком врагов США».
По словам Пескова, доклад был составлен в рамках исполнения закона по противодействию врагам США. При этом он предупредил, что давать оценки списку в настоящее время не нужно, передает «Федеральное агентство новостей».
«Де-факто все названы врагами США. То есть если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», — цитирует Пескова телеканал RT.
«Кремлевский доклад» был опубликован Минфином США 30 января. Свердловский клуб олигархов уже высказал позицию о включении уральских ВИПов в этот документ.