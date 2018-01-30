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31 января 2018
30 января 2018
18:52  30 января 2018 3

Макс Фадеев признался, почему стал доверенным лицом Путина

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев переживает за российскую культуруФото: Личная страница Максима Фадеева в Instagram
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Музыкальный продюсер родом из Кургана Максим Фадеев рассказал, почему он стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Заявление Фадеев сделал во время стрима «ВКонтакте» для группы Kremlin Маша.

«Мой голос может быть услышан. А мне есть что сказать, я молчать не стану. Разве вы не видите, что происходит с нашей культурой? Я скажу как есть, вот и все», — заявил Фадеев журналистке. Позже продюсер отметил, что свою обличающую речь он произнесет позже, пока же продюсер решил «походить, послушать, как протон, в хаотичном состоянии».

Отметим, 30 января Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами на выборах президента и ответил на их вопросы. Так, он шуткой прокомментировал информацию о появлении «кремлевского списка».

Данил Бардин
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