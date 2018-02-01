12:26 01 февраля 2018 2

Юлия Михалкова поможет уральским студентам разобраться в нюансах родной речи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова присоединится к проекту «Помни свои корни», организатором которой является общественное движение Putin Team. Актриса посетит Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», где проведет открытый урок о правильной и красивой русской речи.

«Убеждена, лучшее, что мы можем сделать для подрастающего поколения, детей и молодежи, — это поделиться с ними своими знаниями и опытом. В данном случае я решила рассказать студентам о необходимости изучать, понимать и любить родную речь. Ведь умение правильно говорить — залог успеха. А уважение к русскому языку — одно из лучших проявлений патриотизма», — отметила Михалкова.

Напомним, что «Помни свои корни» — проект, в рамках которого известные россияне посещают учебные заведения, чтобы поделиться с подрастающим поколением своим жизненным опытом. Первым участником акции стала певица Зара. Она открыла данный проект Putin Team, встретившись с учащими и преподавателя родной гимназии в Санкт-Петербурге.

Putin Team — общественное движение, созданное по инициативе российского хоккеиста Александра Овечкина для поддержки действующего президента России. К движению уже присоединились певец Николай Басков, гимнастка Яна Батыршина, певец Николай Расторгуев, а также звезды «Уральских пельменей» — Юлия Михалкова и Андрей Рожков.