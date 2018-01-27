Певица Зара открыла новый проект Putin Team

Певица Зара стала первой участницей акции «Помни свои корни», организатором которой является общественное движение Putin Team. В рамках проекта известные россияне посещают учебные заведения, секции и кружки, чтобы поделиться с подрастающим поколением своим жизненным опытом.
Артистка приурочила свой визит в академическую гимназию №56 Санкт-Петербурга к важной дате: ровно 75 лет назад произошло полное снятие блокады Ленинграда. Тема Великой Отечественной войны стала главной на встрече с учениками и преподавателями родного для певицы учебного заведения. В перерывах между общением с публикой Зара исполняла военные песни.
«Первые шаги к моему успеху начались именно в родной школе. Здесь не только дали образование, но и научили человечности, неравнодушию, целеустремленности, уважению к труду и своей Родине. Мне хотелось бы передать ребятам, как эстафетную палочку, мои секреты, мои надежды и разделить с ними любовь к нашим учителям и воспитателям. Именно так и формируются те важные ценности, на которых мы с командой единомышленников строим будущее нашей страны», — отметила певица.
Putin Team — общественное движение, созданное российским хоккеистом Александром Овечкиным. Оно объединяет людей, поддерживающих действующего президента России Владимира Путина. К движению уже присоединились певец Николай Басков, гимнастка Яна Батыршина, певец Николай Расторгуев, а также звезды «Уральских пельменей» — Юлия Михалкова и Андрей Рожков.