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28 января 2018
27 января 2018
18:44  27 января 2018 2

Певица Зара открыла новый проект Putin Team

Певица встретилась с преподавателями и учениками родной гимназии в Санкт-ПетербургеФото: пресс-служба проекта Putin Team
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Певица Зара стала первой участницей акции «Помни свои корни», организатором которой является общественное движение Putin Team. В рамках проекта известные россияне посещают учебные заведения, секции и кружки, чтобы поделиться с подрастающим поколением своим жизненным опытом.

Артистка приурочила свой визит в академическую гимназию №56 Санкт-Петербурга к важной дате: ровно 75 лет назад произошло полное снятие блокады Ленинграда. Тема Великой Отечественной войны стала главной на встрече с учениками и преподавателями родного для певицы учебного заведения. В перерывах между общением с публикой Зара исполняла военные песни.

«Первые шаги к моему успеху начались именно в родной школе. Здесь не только дали образование, но и научили человечности, неравнодушию, целеустремленности, уважению к труду и своей Родине. Мне хотелось бы передать ребятам, как эстафетную палочку, мои секреты, мои надежды и разделить с ними любовь к нашим учителям и воспитателям. Именно так и формируются те важные ценности, на которых мы с командой единомышленников строим будущее нашей страны», — отметила певица.

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пресс-служба проекта Putin Team

Putin Team — общественное движение, созданное российским хоккеистом Александром Овечкиным. Оно объединяет людей, поддерживающих действующего президента России Владимира Путина. К движению уже присоединились певец Николай Басков, гимнастка Яна Батыршина, певец Николай Расторгуев, а также звезды «Уральских пельменей» — Юлия Михалкова и Андрей Рожков.

Сергей Макеев
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