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01 февраля 2018
17:30  01 февраля 2018 0

«URA.RU» — в тройке лидеров 2017 года по цитируемости в соцсетях. Впереди только РИА «Новости» и ТАСС

Клипарт. Интернет-приложения. Екатеринбург, смартфон, ura.ru, яндекс, поисковая система, ура ру, гаджет, поисковик
Новостями главного агентства уральского региона активно делились пользователи соцсетейФото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство «URA.RU» вошло в тройку самых цитируемых СМИ России в 2017 году после РИА «Новости» и ТАСС. Крупнейшее сетевое агентство уральского региона заняло третье место, набрав более двух миллионов гиперссылок в соцмедиа.

Как сообщили «URA.RU» в аналитической компании «Медиалогия» (опубликовала рейтинг), наиболее популярными материалами агентства стали новости о выбросе рутения (6 вопросов о выбросе рутения на Урале. Отвечают ученые), требовании убрать «старых» звезд из новогоднего огонька (Тысячи россиян требуют убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира), об изменах (Российским мужчинам запретят изменять своим женам) и введении налога на дождь в России (Новая строка в счете. В России ввели налог на снег и дождь).

РИА «Новости» обгоняет ближайшего конкурента более чем в два раза
Фото: скриншот сайт «Медиалогия»

Агентство уже входило в тройку лидеров по цитируемости в соцсетях. Успех агентству среди читателей принесли публикации о дорогом алкоголе для Госдумы и вкладах на сберкнижках, которые россияне не увидят до 2020 года. Сегодняшние данные говорят о прочной позиции по итогам всего года.

Сайт «Медиалогии» сообщает, что самыми цитируемыми сюжетами РИА «Новости» стали публикации об уходе из жизни известных людей: Веры Глаголевой, Леонида Броневого, Виталия Чуркина и Михаила Задорнова. ТАСС, в свою очередь, лидирует в рейтинге цитируемости в СМИ. В 2017 году самыми популярными материалами агентства были публикации о теракте в Санкт-Петербурге, обрушении дома в Ижевске, смерти Евгения Евтушенко, урагане в Москве и об отстранении российской сборной от Олимпийских игр.

В августе 2017 года «Медиалогия» сообщила, что «URA.RU» два года сохраняет лидерство по цитируемости среди свердловских СМИ. Индекс цитируемости рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 42 тысяч открытых источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ). Учитывается количество ссылок в других СМИ и влиятельность источника. При расчете рейтингов не учитывается (исключается) взаимная перекрестная цитируемость.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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