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01 февраля 2018
18:01  01 февраля 2018 0

Бастрыкин уволил главного следователя УрФО

Ибиев возглавлял СК в УрФО с 2011 годаФото: uraldaily.ru

Александр Бастрыкин сообщил об увольнении руководителя четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге, бывшего руководителя СКР по УрФО генерал-лейтенанта Руслана Ибиева. Сенсационное заявление Бастрыкин сделал в Сургуте.

«Александр Бастрыкин в Сургуте во время встречи с родителями школьников, погибших 4 декабря 2016 года, сообщил о том, что уволил Ибиева», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Дядькин, адвокат родителей погибших.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что генерал Ибиев был временно отстранен Бастрыкиным от должности из-за неудовлетворительного расследования по делу о гибели югорских школьников. Взяв резонансное дело под личный контроль, Бастрыкин за последние месяцы уже трижды лично побывал в Сургуте. Кроме дела о гибели школьников в ДТП, у Бастрыкина есть и другие претензии по ХМАО. В частности, по делу пьяного гаишника Батырхана Даудова, который заживо сжег подростка. В результате произошли события в духе кинофильма «Левиафан». После этого с ведома начальника Няганского МСО СКР гаишники избили главу села Перегребного, на регистратор которого попало преступление.

Александр Лукманов
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