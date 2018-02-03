После операции на сердце федерального чиновника отправят в уральский СИЗО

10:58 03 февраля 2018 2

Бывший чиновник после больницы вновь отправится под арест Фото: сайт sural.gosnadzor.ru

Накануне вечером, 2 февраля, городской суд Салехарда в очередной раз изменил меру пресечения заместителю начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Ревазу Порфирову на двухмесячный арест. Сейчас подследственный находится в Тюменском кардиологическом центре, куда он попал сразу после освобождения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Порфирову проведена операция на сердце.

Но заключение врачей не послужило основанием для суда об избрании более мягкой меры пресечения свободы подследственного. Доводы, приведенные сотрудниками СКР по ЯНАО и поддержанные прокуратурой, убедили судью отправить Порфирова под арест. Срок заключения начнется с момента препровождения подследственного в СИЗО, после его выписки из больницы. Защита Порфирова считает, что он будет доставлен в ту же тюменскую больницу УФСИН, где провел большую часть предыдущего ареста из-за критического состояния здоровья.

Напомним, спецоперация по задержанию заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова и генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова прошла в ноябре прошлого года в Ноябрьске. При себе у нефтяного генерала находилась сумма в 1,2 млн рублей.

Согласно обвинению, Павел Крюков получил взятку от подрядчика за содействие в заключении контракта. Реваз Порфиров в этой схеме стал посредником. Предполагаемая сумма подкупа, полученная Крюковым от подрядчика с марта 2016 года, — около 19 млн рублей.

19 ноября 2017 года решением Салехардского городского суда в отношении Павла Крюкова была избрана мера пресечения — содержание под стражей на два месяца, для обеспечения беспрепятственной оперативной работы следствия по предъявленному обвинению в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Тогда же решением суда Салехарда в отношении Реваза Порфирова избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Его обвинили в посредничестве при коммерческом подкупе (ч.3 ст. 204.1 УК РФ).

27 ноября 2017 года по представлению прокурора ЯНАО апелляционным постановлением суда решение городского суда отменили и в отношении Порфирова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестованный был доставлен в Тюмень, где большую часть времени двухмесячного срока ареста провел в ФКУ «Окружная больница» УФСИН по Тюменской области. Во время нахождения под арестом Ревазу Порфирову предъявили новые обвинения по статьям «коммерческий подкуп» и «получение взятки». К получению взятки Порфировым следователи причислили перелет на вертолете за счет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

16 января 2018 года Салехардский городской суд прекратил производство по ходатайству следователя о продлении ареста, в связи с чем Порфирова из-под стражи освободили, но тут же задержали вновь. В полночь на 17 января сотрудником СК РФ по Тюменской области по поручению коллег из ЯНАО Реваз Порфиров вновь был задержан и помещен в ИВС по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. В тот же день прокурор ЯНАО признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела по этой статье.