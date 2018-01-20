Бывший заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров, обвиняемый во взятках, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Конкретно речь идет о полете на вертолете МИ-8Т авиакомпании АО «ЮТэйр». Порфиров, как полагает следствие, «прокатился» на нем над Ямалом с целью личного досуга за счет средств АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Ущерб составил 257 тысяч рублей, что является особо крупным размером, сообщил источник «URA.RU», знакомый с ходом следствия. Полет состоялся 13 сентября 2017 года. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ. Согласно санкции этой статьи, наказанием за подобные деяния может являться либо штраф в размере от 2 до 4 млн рублей, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Накануне из-за формального подхода судьи федеральный чиновник был отпущен на свободу, однако источники агентства в силовых ведомствах говорят, что это ненадолго. Реваз Порфиров и второй фигурант дела, экс-генедиректор АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков обвиняются в посредничестве при коммерческом подкупе, взяточничестве и непосредственно коммерческом подкупе.