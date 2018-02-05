Из-за сильных снегопадов к вечеру воскресенья, 4 февраля, в аэропортах Москвы были задержаны и отменены более 180 рейсов. Больше всего рейсов — 99 — было задержано в аэропорту Шереметьево. В Домодедово был задержан 51 рейс, и еще 15 были отменены. Во Внуково было задержано 17 рейсов и еще два — отменены.
При этом видимость при взлете и посадке в из-за метелей составляла всего несколько десятков метров. Как видно на записи, опубликованной каналом Mash, пилоты сажали лайнеры практически «вслепую».
Напомним, в Москве действует оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий. Из-за сильного снега и обледенения есть вероятность стихийных бедствий, обрывы проводов и нанесение ущерба. Как писало «URA.RU», в столичном главке МЧС уже создан оперативный штаб.
По последним данным, за сутки в городе выпало около 64% месячной нормы осадков, а высота сугробов превысила 43 см. Как передает Life, мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник днем свободного посещения учебных заведений. Москвичам и гостям столицы предложено воздержаться от поездок на личном автотранспорте: по прогнозам, снегопад не прекратится ни ночью, ни в понедельник.