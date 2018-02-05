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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:34  05 февраля 2018 0

В аэропортах Москвы задержаны 165 рейсов, еще 17 отменены

Город в снегу. Курган, уборка снега, снегопад, ветер, пурга
По прогнозам, снегопады в Москве не прекратятся ни ночью, ни в понедельникФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за сильных снегопадов к вечеру воскресенья, 4 февраля, в аэропортах Москвы были задержаны и отменены более 180 рейсов. Больше всего рейсов — 99 — было задержано в аэропорту Шереметьево. В Домодедово был задержан 51 рейс, и еще 15 были отменены. Во Внуково было задержано 17 рейсов и еще два — отменены.

При этом видимость при взлете и посадке в из-за метелей составляла всего несколько десятков метров. Как видно на записи, опубликованной каналом Mash, пилоты сажали лайнеры практически «вслепую».

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Взлетные полосы аэропортов Москвы завалены снегом. Задержаны более 80 рейсов. ФОТО, ВИДЕО

Напомним, в Москве действует оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий. Из-за сильного снега и обледенения есть вероятность стихийных бедствий, обрывы проводов и нанесение ущерба. Как писало «URA.RU», в столичном главке МЧС уже создан оперативный штаб.

По последним данным, за сутки в городе выпало около 64% месячной нормы осадков, а высота сугробов превысила 43 см. Как передает Life, мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник днем свободного посещения учебных заведений. Москвичам и гостям столицы предложено воздержаться от поездок на личном автотранспорте: по прогнозам, снегопад не прекратится ни ночью, ни в понедельник.

Евгений Александров
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