12:58 05 февраля 2018 12

Таксисты взвинтили цены без зазрения совести Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После массовых задержек рейсов из-за непогоды 4 января в аэропорту Шереметьево скопилось большое количество пассажиров. Люди по несколько часов не могли покинуть его — все сервисы для заказа такси сообщали об отсутствии свободных машин; к стойкам такси выстроились огромные очереди, а сами таксисты взвинтили цены за поездку от восьми тысяч рублей.

Как рассказала читательница «URA.RU», накануне у нее на пять часов задержали рейс из Екатеринбурга, а затем и вовсе отменили. Она все же смогла приобрести билет на другой, ближайший, рейс и вылетела в Москву. По прилету девушка столкнулась с очередными сложностями. На борту опять пришлось ждать, пока самолет сможет припарковаться, а затем разбираться с проблемой поиска такси (в аэропорту пассажиры скопились в залах ожидания и не могли уехать из-за большого количества желающих).

Фото: читатель «URA.RU»

По словам собеседницы агентства, все приложения для заказа такси выдавали сообщения об отсутствии свободных машин. К стойке такси в аэропорту выстроилась огромная очередь — для оформления заявки на одного человека в среднем уходило около 0,5-1 часа. Те таксисты, которые предлагают свои услуги на улицах, заламывали цены от 8 до 10 тысяч рублей за двадцатиминутную поездку (обычно такой маршрут стоит от 600 до 1000 рублей). В ответ на удивления пассажиров они отвечали: «Ну и оставайтесь здесь».

В итоге для людей подали ночной автобус (вероятно, его организовали городские власти, считает читательница). Те, кто не пожелал ночевать в аэропорту, набились в него, доехали до ближайшей станции в городе и уже оттуда благополучно добрались до желаемого пункта назначения.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Шереметьево из-за метелей и снегопадов было отменено или задержано больше всего рейсов по уральским направлениям. 4 февраля там было задержано 99 рейсов. В Москве действует оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий. Сильный снег и обледенения создают вероятность стихийных бедствий, обрывов проводов и нанесения ущерба.