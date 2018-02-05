{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
12:58  05 февраля 2018 12

Из-за снегопадов Шереметьево стало ловушкой для пассажиров. Таксисты требуют по 8 тысяч за поездку. ФОТО

Цветы к 8 марта Курган, таксист
Таксисты взвинтили цены без зазрения совестиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После массовых задержек рейсов из-за непогоды 4 января в аэропорту Шереметьево скопилось большое количество пассажиров. Люди по несколько часов не могли покинуть его — все сервисы для заказа такси сообщали об отсутствии свободных машин; к стойкам такси выстроились огромные очереди, а сами таксисты взвинтили цены за поездку от восьми тысяч рублей.

Как рассказала читательница «URA.RU», накануне у нее на пять часов задержали рейс из Екатеринбурга, а затем и вовсе отменили. Она все же смогла приобрести билет на другой, ближайший, рейс и вылетела в Москву. По прилету девушка столкнулась с очередными сложностями. На борту опять пришлось ждать, пока самолет сможет припарковаться, а затем разбираться с проблемой поиска такси (в аэропорту пассажиры скопились в залах ожидания и не могли уехать из-за большого количества желающих).

Фото: читатель «URA.RU»

По словам собеседницы агентства, все приложения для заказа такси выдавали сообщения об отсутствии свободных машин. К стойке такси в аэропорту выстроилась огромная очередь — для оформления заявки на одного человека в среднем уходило около 0,5-1 часа. Те таксисты, которые предлагают свои услуги на улицах, заламывали цены от 8 до 10 тысяч рублей за двадцатиминутную поездку (обычно такой маршрут стоит от 600 до 1000 рублей). В ответ на удивления пассажиров они отвечали: «Ну и оставайтесь здесь».

В итоге для людей подали ночной автобус (вероятно, его организовали городские власти, считает читательница). Те, кто не пожелал ночевать в аэропорту, набились в него, доехали до ближайшей станции в городе и уже оттуда благополучно добрались до желаемого пункта назначения.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Шереметьево из-за метелей и снегопадов было отменено или задержано больше всего рейсов по уральским направлениям. 4 февраля там было задержано 99 рейсов. В Москве действует оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий. Сильный снег и обледенения создают вероятность стихийных бедствий, обрывов проводов и нанесения ущерба.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров