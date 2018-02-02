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02 февраля 2018
01 февраля 2018
03:26  02 февраля 2018 0

Международная комиссия оценила последствия выброса рутения на Урале

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, загрязнение окружающей среды, радиометр
Исследования специалистов доказали отсутствие опасности для населенияФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Произошедший на Южном Урале выброс рутения-106 не привел к каким-либо последствиям для здоровья жителей России и стран Европы. Такой вывод сделала Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения, говорится на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.

После необходимых измерений и исследований специалисты исключили какие-либо последствия для здоровья населения, отметив, что сейчас невозможно сделать вывод о местонахождении источника выброса. При этом на объектах ФГУП ПО «Маяк» и ГНЦ НИИАР в Димитровграде в период с августа по ноябрь 2017 года Ростехнадзор никаких отклонений от нормальных технологических процессов не выявил.

Европейские ученые, напомним, ранее заявили, что в сентябре 2017 года в России на одном из ядерных объектов Южного Урала произошел выброс опасного вещества — рутения-106. Чуть позже Росгидромет сообщил о его высокой концентрации в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заверили, что информация о причастности комбината к повышенным выбросам рутения не соответствует действительности; позже это подтвердил ряд экспертов. Затем западные эксперты выяснили, что облако пришло в Европу не из России.

Сергей Демин
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