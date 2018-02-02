Международная комиссия оценила последствия выброса рутения на Урале

03:26 02 февраля 2018 0

Исследования специалистов доказали отсутствие опасности для населения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Произошедший на Южном Урале выброс рутения-106 не привел к каким-либо последствиям для здоровья жителей России и стран Европы. Такой вывод сделала Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения, говорится на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.

После необходимых измерений и исследований специалисты исключили какие-либо последствия для здоровья населения, отметив, что сейчас невозможно сделать вывод о местонахождении источника выброса. При этом на объектах ФГУП ПО «Маяк» и ГНЦ НИИАР в Димитровграде в период с августа по ноябрь 2017 года Ростехнадзор никаких отклонений от нормальных технологических процессов не выявил.

Европейские ученые, напомним, ранее заявили, что в сентябре 2017 года в России на одном из ядерных объектов Южного Урала произошел выброс опасного вещества — рутения-106. Чуть позже Росгидромет сообщил о его высокой концентрации в стокилометровой зоне ПО «Маяк». На самом предприятии заверили, что информация о причастности комбината к повышенным выбросам рутения не соответствует действительности; позже это подтвердил ряд экспертов. Затем западные эксперты выяснили, что облако пришло в Европу не из России.