13:19 05 февраля 2018 1

Жители и гости Салехарда вынуждены ожидать, чтобы попасть в столицу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В аэропорту Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе к самолету примерз трап, поэтому рейс до Москвы задерживают на пять часов. Об этом «Север-Пресс» сообщила одна из пассажирок, которая планировала вылететь в столицу в 9 часов утра.

«Мы сели в самолет, и нам пилот объявил о приледеневшем трапе. Сначала рейс задержали до 11 часов, теперь перенесли на 14 часов. Мы живем на севере, неужели у нас в аэропорту нет современной техники, чтобы исправить ситуацию?» — отметила женщина, добавив, что получить ответы касаемо ситуации у представителей АК «Ямал» ей не удалось. В справочной аэропорта сообщили, что рейс задерживают «по техническим причинам». Позже причину задержки поменяли и связали ее «с заменой воздушного судна».

Ранее «URA.RU» писало о массовых задержках и отменах рейсов в аэропортах Москвы. Проблема возникла в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями: в столице бушует метель и снегопады, взлетные полосы завалены снегом, пилоты сажают самолеты практически вслепую.