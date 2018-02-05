18:33 05 февраля 2018 0

Адвокат Собчак требует извинений от депутата Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отреагировала на конкурс, который объявил депутат екатеринбургской гордумы Евгений Боровик. Народный избранник пообещал денежные премии тем, кто изощреннее «опустит» Собчак.

Адвокат Ксении Собчак написал письмо мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой принять меры. «Юридический корпус штаба считает, что публикация не только является попыткой воспрепятствовать праву Собчак на участие в выборах, но и содержит высказывания, которые могут быть отнесены к экстремистским призывам («это просто нелюдь какая-то, которую надо выжигать каленым железом»), — написал адвокат Собчак Константин Добрынин.

Юрист в своем письме просит Ройзмана рассмотреть этот случай нарушения правил депутатской этики и принять меры. При этом адвокат ошибся, «повысив» депутата гордумы Екатеринбурга. Он назвал Евгения Боровика депутатом Госдумы.

«Предложить депутату государственной Думы принести публичные извинения за нарушение правил депутатской этики; распространить в средствах массовой информации Информацию о факте нарушения депутатом Государственной Думы правил депутатской этики; лишить права депутата Государственной Думы права выступать на одном или нескольких заседаниях палаты», — написал Константин Добрынин.

1/2 Фото: sobchakprotivvseh.ru

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что депутат Евгений Боровик объявил конкурс с денежной премией. «Тому, кто публично во время встречи Собчак К. А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30000 рублей. За второе место приз — 20000 рублей, за третье — 10000 рублей, — написал Евгений Боровик на своей странице в Facebook.

Его заявление вызвало бурное обсуждение на его странице. Боровик же продолжает гнуть свою линию: «По комментариям тех, кто поддерживает быдлокандидата Собчак, можно смело составлять список истинных врагов русского народа. И вводить против них персональные санкции». Сам депутат не отвечает по телефону и с журналистами общается исключительно на своей странице в Сети. Пока депутат не ответил корреспонденту.