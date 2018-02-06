11:38 06 февраля 2018 6

Ирина Тарасова избежала лишения свободы — ее отправили на исправительные работы Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Водителя большегруза Раиля Саитханова признали виновным в трагедии, унесшей жизни 12 человек, в том числе 10 детей. Он проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев лет по решению Ханты-Мансийского районного суда.

Судья Людмила Блашкова, рассмотрев все обстоятельства дела, решила, что именно водитель грузовика Раиль Саитханов вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с автобусом, в котором возвращались с окружных соревнований дети из Нефтеюганска. Согласно приговору суда, Саитханов лишен водительских прав на 2 года и 11 месяцев и проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев.

Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю владельца автобуса Александру Сидоруку судья переквалифицировал статью на более мягкую. В суде установили, что Зайнуллин пытался уйти от столкновения с грузовиком. Водитель автобуса проведет в колонии общего режима 1 год и 5 месяцев, Сидорук — 1 год и 3 месяца.

Больше всего повезло бывшему директору спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой, чьи воспитанники погибли в аварии. Ее направили на исправительные работы сроком на 11 месяцев с лишением права занимать должности руководителя.

Напомним, 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском грузовик с тяжелой спецтехникой врезался в автобус с юными акробатами из Нефтеюганска. Погибли 12 человек (в том числе 10 детей), порядка 20 были ранены. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Из-за ЧП в Югру четыре раза прилетал глава СКР Александр Бастрыкин, а дело расследовали в четвертом следственном управлении ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.

В суд также передали дело сотрудников ГИБДД из Башкирии Никиты Дергунова и Надежды Степановой, которые не забрали водительские права у Раиля Саитханова — они обвиняются в халатности. Еще одним фигурантом уголовного дела стал чиновник из Нефтеюганска Александр Комарницкий. Глава СКР Александр Бастрыкин в январе 2018 года во время визита в ХМАО пообещал родителям погибших детей, что следствие будет вестись и дальше, могут появиться новые обвиняемые.