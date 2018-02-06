{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Судья из ХМАО потребовала от Бастрыкина наказать его следователей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
Главные новости 
11:38  06 февраля 2018 6

Суд назвал виновника страшного ДТП с погибшими детьми в ХМАО. Вынесен приговор

Суд по выбору меры пресечения Тарасовой. Ханты-Мансийск , суд, тарасова ирина
Ирина Тарасова избежала лишения свободы — ее отправили на исправительные работыФото: Эльдар Булатов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

Водителя большегруза Раиля Саитханова признали виновным в трагедии, унесшей жизни 12 человек, в том числе 10 детей. Он проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев лет по решению Ханты-Мансийского районного суда.

Судья Людмила Блашкова, рассмотрев все обстоятельства дела, решила, что именно водитель грузовика Раиль Саитханов вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с автобусом, в котором возвращались с окружных соревнований дети из Нефтеюганска. Согласно приговору суда, Саитханов лишен водительских прав на 2 года и 11 месяцев и проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев.

Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю владельца автобуса Александру Сидоруку судья переквалифицировал статью на более мягкую. В суде установили, что Зайнуллин пытался уйти от столкновения с грузовиком. Водитель автобуса проведет в колонии общего режима 1 год и 5 месяцев, Сидорук — 1 год и 3 месяца.

Больше всего повезло бывшему директору спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой, чьи воспитанники погибли в аварии. Ее направили на исправительные работы сроком на 11 месяцев с лишением права занимать должности руководителя.

Новость по теме
Водитель грузовика, которого обвиняют в гибели 10 детей из ХМАО, потребовал признать себя невиновным. И впервые публично раскрыл свою версию

Напомним, 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском грузовик с тяжелой спецтехникой врезался в автобус с юными акробатами из Нефтеюганска. Погибли 12 человек (в том числе 10 детей), порядка 20 были ранены. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Из-за ЧП в Югру четыре раза прилетал глава СКР Александр Бастрыкин, а дело расследовали в четвертом следственном управлении ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.

В суд также передали дело сотрудников ГИБДД из Башкирии Никиты Дергунова и Надежды Степановой, которые не забрали водительские права у Раиля Саитханова — они обвиняются в халатности. Еще одним фигурантом уголовного дела стал чиновник из Нефтеюганска Александр Комарницкий. Глава СКР Александр Бастрыкин в январе 2018 года во время визита в ХМАО пообещал родителям погибших детей, что следствие будет вестись и дальше, могут появиться новые обвиняемые.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров