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06 февраля 2018
Главные новости 
11:13  06 февраля 2018 13

Уральский депутат в ответ на жалобу Собчак удвоил вознаграждение тому, кто ее «опустит»

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Жалоба Собчак насмешила екатеринбургского депутатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат екатеринбургской городской Думы Евгений Боровик посмеялся над жалобой кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Ранее адвокат телеведущей написал жалобу на имя главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана с просьбой повлиять на Боровика.

«Конгениально! Я всегда подозревал, что на Ксюху Собчак могут работать только дебилы, но чтобы такие! — прокомментировал „URA.RU“ Евгений Боровик письмо адвоката. — Госпоже Собчак как якобы публичному „политику“ советую привыкать. Не будет никаких извинений. Я еще очень вежливо про эту особь высказался. Она достойна большего! Более того, я готов в два раза увеличить премию для участников конкурса. Или количество призовых мест. Чтобы больше людей могло вовлечься в это соревнование».

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что Константин Добрынин, адвокат Ксении Собчак, написал письмо Ройзману с просьбой принять меры и вынудить Боровика извиниться. Так Ксения Собчак отреагировала конкурс, объявленный екатеринбургским депутатом. «Тому, кто публично во время встречи Собчак К. А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30000 рублей. За второе место приз — 20000 рублей, за третье — 10000 рублей, — написал Евгений Боровик на своей странице в Facebook.

Сам Боровик назвал Собчак нелюдью, которую надо выжигать каленым железом, и заявил, что ей не место в России. А из тех, кто поддерживает ее, предложил составлять списки врагов народа. В Сети конкурс Боровика активно обсуждается, мнения читателей разделились.

Александр Лукманов
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