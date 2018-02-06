13:58 06 февраля 2018 10

Коммунальщики и горожане мешают друг другу в заваленных снегом дворах (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недовольные уборкой снега москвичи обстреливают и закидывают яйцами технику, которая занимается расчисткой во дворах жилых домов. На поведение горожан пожаловался вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику. У нас таких примеров достаточно много», — цитирует чиновника Life.Ru. Сейчас городские власти подключили к борьбе с вандалами полицию.

Как уже сообщало «URA.RU», снегопады последних двух дней обрушили на Москву месячную норму осадков. На Подмосковье небеса высыпали более 116% от февральской нормы, пишет «Федеральное агенство новостей». Отмечается, что это самый сильный снегопад за последние 100 лет.

В столице объявлен оранжевый уровень опасности по метеоусловиям, снегом повалено около 2 тысяч деревьев, под грузом снега рушатся строительные конструкции. Число задержанных в аэропортах Москвы рейсов в одно время исчислялось сотнями, а таксисты наживаются на пассажирах. Работы по ликвидации последствий снегопада будут вести в течение всей ночи, задействоваваны для этого около трёх тысяч человек и 600 единиц техники. Также будут собраны более ста автовышек для очистки крыш. Накануне, в течение дня, работали более 70 тысяч человек и примерно 15,5 тысячи единиц техники, добавляет «Национальная служба новостей».