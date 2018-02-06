21:06 06 февраля 2018 4

Подрядчики исполняли по договору с филиалом буровые и ремонтные работы скважин Фото: Максим Егоров

Бывшего начальника отдела муравленковского филиала АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Виталия Цилибина осудили по 204 статье УК РФ — коммерческий подкуп в особо крупном размере. По той же статье, по которой предъявлено обвинение его бывшему начальнику — генеральному директору АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлу Крюкову, содержащемуся в ИВС Салехарда уже третий месяц. По делу Цилибина следствие уже прошло и состоялся суд, который приговорил мужчину 1974 года рождения к шести годам лишения свободы с отсрочкой на четыре года и к штрафу в восемь миллионов рублей.

Следственный отдел по Муравленко следственного управления СК РФ по ЯНАО установил, что в период с 1 февраля 2016 года по 31 марта 2017 года, занимая должность начальника отдела супервайзинга филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», Цилибин систематически получал деньги за бездействие в интересах ООО «Инко-Сервис» в обмен за попустительство при оказание ими услуг, которые он по роду своей деятельности должен был контролировать. Подрядчики исполняли по договору с филиалом буровые и ремонтные работы скважин.

Для получения «откатов» от подрядчика супервайзер филиала устроил своего двоюродного брата, даже не проживающего в Муравленко, и оформил на него банковскую карточку, на которую «работодатель» переводил заработную плату. В суде следователи доказали, что таким путем Виталий Цилибин получил от подрядчика 595 191 рубль 05 копеек.

У подозреваемого нашли дорогие автомобили и огромные суммы средств Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще проще предприимчивый супервайзер поступил с другим подрядчиком — ООО «ТехГеоБур». Он предложил перечислять на уже оформленную на брата карту по 150 тысяч рублей ежемесячно взамен на благосклонное отношение при контроле работ подрядчика. Руководство ООО «ТехГеоБур», которое также было привлечено к уголовной ответственности, но затем освобождено от нее, согласилось и в течение трех месяцев в 2016 году перевели 550 000 рублей Цилибину.

Во время следствия у подозреваемого были арестованы три автомобиля: Mercedes C-klass, Ford Explorer, оба 2015 года, и раритетный SAAB 9000 Turbo 16 1987 года. Несколько сотовых телефонов, в том числе два Iphone, ноутбуки, а также больше 13 млн денежных средств. В процессе расследования подозреваемому удалось перевести два автомобиля и часть денежных средств на супругу, вернув большую часть конфискованного. Но той части арестованного имущества и денежных средств, которых не удалось отсудить, хватит на покрытие штрафа в размере 8 млн рублей, присужденного Цилибину судом Муравленко.