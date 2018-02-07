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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
20:23  07 февраля 2018 6

На челябинском солдате, найденном с простреленной головой, «деды» отрабатывали бойцовские приемы

Мать пострадавшего солдата-срочника надеется, что он выздоровеетФото: Елена Терентьева, «ВКонтакте»

В деле солдата-срочника из Челябинской области, найденного в амурской части с простреленной головой, появились новые подробности. Мать пострадавшего Елена Терентьева рассказала, что незадолго до трагедии между ее сыном и его сослуживцем произошел конфликт.

Следователь рассказал Терентьевой, что за день до происшествия другой военнослужащий стал отрабатывать на ее сыне Евгении Кувайцеве бойцовский прием. «Он ударил парня два раза по голове, а потом повалил на пол. Он пытался при всех унизить моего сына. Этот парень забрал у Жени телефон», — цитирует Елену Терентьеву портал 74.Ru. Ей также удалось выяснить, что обидчика ее сына никак за это не наказали. Женщина подозревает, что в части после случившейся трагедии пытались замести следы. На такую мысль ее навел тот факт, что вещественные доказательства следствие начало собирать только через четыре дня после происшествия.

Солдат-срочник из Челябинской области Евгений Кувайцев был обнаружен с огнестрельным ранением головы в воинской части Белогорского гарнизона Амурской области. В день трагедии он должен был заступить в караул, но ушел в неизвестном направлении, взяв с собой автомат. С 26 января он находится в коме, и врачи не дают конкретных прогнозов о возможности его выздоровления. После случившегося было возбуждено уголовное дело. При этом мать пострадавшего солдата заявляла, что на свидетелей оказывает давление руководство части.

Дарья Корчак
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