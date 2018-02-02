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Главные новости Челябинской области
21:53  02 февраля 2018 2

Мать раненого срочника из Челябинска заявила о давлении на свидетелей. ВИДЕО

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, армия
Сослуживцы срочника стали менять показанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мама солдата-срочника из Челябинской области, которого нашли с простреленной головой, рассказала новые подробности. По ее словам, руководство части давит на сослуживцев сына.

Мать солдата Елена Терентьева сообщила, что возможные свидетели происшествия стали менять свои показания. Солдаты, которые были на связи с сестрой пострадавшего, сначала уверяли, что Евгений Кувайцев не мог сам причинить себе ранения, теперь начали говорить об обратном.

«Даже военная прокуратура, они пытались оказать психическое воздействие на мою дочь… не письменно, а устно, говорит — а если мы напишем, что это был суицид?», — цитирует Терентьеву 31TV.ru. Также родственники нашли срочников, которые общались с Кувайцевым в день трагедии. Молодые люди рассказывают про его общительность и отсутствие намеков на депрессию. Но давать показания открыто якобы отказываются.

Напомним, что солдат-срочник из Челябинской области был найден в бессознательном состоянии в воинской части Белогорского гарнизона Амурской области, где он проходил службу. Перед заступлением в караул он отпросился в туалет, ушел с оружием (автоматом) и пропал. Солдата отыскали на чердаке, сначала его доставили в местный госпиталь, а потом — в больницу Белогорска. Военный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на доведение до самоубийства». В воинской части началась проверка. Мать навестила сына в больнице. На контроль дело взяла уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова.

Ольга Дудорова
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