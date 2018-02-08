00:47 08 февраля 2018 0

Алексей Ягудин считает, что бойкотировать Олимпиаду не стоит Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Запрет на российскую символику не может быть препятствием для спортсменов, которые приняли решение ехать на Олимпийские игры-2018. Даже без триколора и герба зрители поймут, кто перед ними и какую страну представляет. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин тюменским журналистам.

Решать проблемы с МОК нужно с холодной головой, уверен фигурист Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, что нужно сделать России, чтобы прекратилась травля наших спортсменов со стороны WADA и Международного олимпийского комитета, Алексей Ягудин ответил, что «явно ничего не бойкотировать».

«Только через какое-то общение, попытки понять, что от нас действительно хотят. Насколько я понимаю, все уже сводится к хорошему завершению — олимпийский комитет России могут восстановить в правах еще до завершения Олимпиады.

Понятно, что нет дыма без огня. Я считаю, что допинг был, есть и будет всегда, всегда найдутся люди, которые стараются каким-то образом обойти систему. И это касается не только спорта.

Раз есть определенные вопросы к нашей стране касательно спорта и допинга, то нужно сделать все для того, чтобы эти вопросы решить», — уверен Ягудин.

Фигурист не согласен с мнением, которое транслируют многие россияне, в том числе и некоторые политики, называющие участие в Олимпиаде без российского флага унижением.

Именитый гость с удовольствием раздавал автографы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Все прекрасно во время соревнований будут понимать, кто спортсмен и из какой страны. Нужно просто пережить эту корейскую Олимпиаду. У нас, к сожалению, менталитет русского человека, „ай, и так сойдет“, но в конечном итоге мы знаем, что просто так ничего иногда не заканчивается», — сообщил он.

Ягудин напомнил присутствующим о том, что спорт и политика — это две параллельные прямые, которые никогда не должны пересекаться.

«Я вижу, что существуют санкции, которые стараются бить по экономике нашей страны, а это — попытка уничтожить и развалить российский спорт, тем более в преддверии выборов президента. Я очень красочно выразил свою позицию в «Инстаграме».

Я не отвечаю за биатлон, лыжные гонки и бобслей, но я тысячу процентов даю, что фигурное катание — это один из чистейших видов спорта. Надеюсь, что этот ужас и травля все-таки закончатся по окончанию корейской Олимпиады»,

Алексей Ягудин, по его же словам, старается общаться со всеми детьми так же, как со своими Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— рассказал Алексей Ягудин.

Знаменитый фигурист призвал соотечественников гордиться не только армией, искусством, балетом и классической литературой, но и победами российских спортсменов. Одной из причин отстранения нашей сборной от международных игр в Корее Ягудин считает зависть и недовольство других стран после Олимпиады в Сочи.

«Нас никогда особо не любили. Когда мы выиграли общекомандный медальный зачет в Сочи — это оставило очень сильное недовольство. Я всегда привожу пример из своей жизни, американский и канадский тур. Я, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.

Да, нас уважают. Но знаете как их злило, когда мы могли, не разминаясь, выходить и всегда выполнять свою работу на профессионально высоком уровне. Это их безумно заводило.

Некоторым посчастливилось украсить свои коньки автографом Ягудина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Они часами тренировались, а получалось все равно хуже. Не нравится многим странам, что русские везде, даже с их российским менталитетом всегда все делают качественно и охрененно», — подчеркнул Алексей Ягудин.

Отметим, визит олимпийского чемпиона в Тюмень организовали авторы проекта «Легенды спорта — детям!», который курирует Общероссийский народный фронт. Алексей Ягудин задержится в городе на два дня, чтобы провести серию мастер-классов для взрослых и детей, а также пообщаться с юными воспитанниками спортивных школ города.