16:57 08 февраля 2018 0

Шура признался, что скучает в клинике Илизарова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Артист Шура посетит премьеру русской народной сказки «Царевна-Лягушка» в курганском театре кукол «Гулливер». Сотрудники культурного учреждения сами попросили его прийти на спектакль.

«Он любезно согласился, сказал, что в центре Илизарова ему „особо делать нечего“», — рассказали «URA.RU» в театре. Там также добавили, что после представления артист проведет для курганских ребятишек мастер-класс по оригами, которому он научился во время лечения в клинике.

Премьера спектакля «Царевна-Лягушка» состоится в «Гулливере» 10 и 11 февраля. Шура будет присутствовать в зрительном зале во второй день. В театре уточняют, что посмотреть на звезду смогут только те, у кого есть билеты, уточнив, что на эту дату мест уже нет.

Александр Медведев (Шура — сценический псевдоним) проходит реабилитацию в курганском центре Илизарова после операции на тазобедренном суставе. Планируется, что певец пробудет на лечении до конца февраля, а 1 марта в курганской филармонии состоится его сольный концерт. Ранее большой резонанс в городе вызвало высказывание Шуры о том, что Курган — «говно полное».