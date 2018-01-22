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22 января 2018
11:48  22 января 2018 2

Певцу Шуре в курганской клинике сделали «кровопускание». ВИДЕО

Артист пожаловался, что кровь у него берут слишком частоФото: shuramedvedev, Instagram

Артист Шура показал своим подписчикам в Instagram, как сдает кровь в центре Илизарова в Кургане. Певец отметил, что неприятную процедуру приходится переносить иногда два, а то и три раза в неделю.

«Утренние процедуры по взятию крови, вообще говорят, кровопускание — это хорошо. Вы себе делали?», — поинтересовался Шура у подписчиков в описании к видеоролику. В комментариях поклонники приободрили певца. «Держитесь», «Все будет хорошо», «Скорейшего выздоровления», — написали пользователи соцсети. «За что они у Вас так кровушку пьют? Вы ответьте им добром, еще одним концертом в больнице», — посоветовал shuralive.

Шура прилетел на лечение в Курган в начале января. Ему провели сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Несмотря на жуткие боли, спустя несколько дней Шура собрал в клинике музыкальную группу, которая недавно исполнила новый хит. Певец пообещал поклонникам, что сразу после выписки проведет в Кургане сольный концерт.

Вера Чернышева
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