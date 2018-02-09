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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:55  09 февраля 2018 0

На Урале дети отравились в школе, которую обслуживает скандальная «Золушка»

Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
Работники «Золушки» все чаще попадают в скандальные новостиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Екатеринбурге произошло очередное массовое отравление детей. На этот раз пострадали ученики первого, второго и четвертого классов средней школы №140. У девяти детей зафиксированы типичные для отравления симптомы: боль в животе, рвота, недомогание. Занятия в школе прекращены до 15 февраля, дети будут обучаться дистанционно. В школе началась прокурорская проверка.

«В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, будут проверены договоры на поставку продуктов питания, опрошены сотрудники администрации школы и персонал столовой», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

«Золушка» в последнее время постоянно оказывается в центре скандалов
Фото: en.ppt-online.org

Известно, что питание в школе № 140 организует ЕМУП школьно-базовой столовой «Золушка». Эта организация на протяжении последних недель чуть ли не ежедневно попадает в хронику происшествий. Ранее «URA.RU» сообщало о массовых отравлениях детей в школах № 64 и 74. Там в общей сложности заболели 39 школьников. Еще ранее было опубликовано видео, снятое учеником школы №16, как работница «Золушки» голыми руками, даже без перчаток, раскладывает по тарелкам салат. Дважды на этой неделе в офис «Золушки» приходили с обысками сотрудники ФСБ и СКР. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, главный бухгалтер «Золушки» Наталья Хрущева украла деньги одного из поставщиков хлебобулочных изделий.

Александр Лукманов
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