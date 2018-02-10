В гостях у 45-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули, который после 22 лет тюрьмы поселился на вилле под Стамбулом, с визитом побывали коллеги — грузинские воры в законе, которые живут в Греции. Среди них стоит особо выделить 59-летнего Гайоза Звиададзе по кличке Гия Кутаисский и 49-летнего Заала Махароблидзе по прозвищу Глехович.
Как сообщает ИА «Прайм Крайм», «греки» дипломатично выясняли планы Гули на будущее, предлагали ему совместные проекты. После этого они обсудили близких к Гули воров в законе, к которым у них накопились претензии. Обсуждали 36-летнего Нико Дгебуадзе по прозвищу Ника Гагринский, 47-ленего Гочу Кавлешвили по кличке Гоче Руставскому и 61-летнего Мераби Мзарелуа по кличке Дуяке.
Участники диалога, якобы, согласились, что ни один вор не вправе считать себя таковым, пока к нему есть вопросы, и что решить их — дело чести каждого. При этом «греки» держались подчеркнуто миролюбиво и расстались на дружеской волне. Едва они вернулись в Грецию, как тут же объявили о том, что приостанавливают полномочия вышеназванных трех авторитетов. Таким образом, в окружении Гули осталось только два полновесных вора в законе — это его родной брат 41-летний Намик Салифов по кличке Намик Бакинский и 40-летний Сергей Чебан известный под кличками Серега Молдаван и Китаец.
Пока неизвестно, как Гули, претендующий на место вора № 1 на постсоветском пространстве, отреагирует на случившееся. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что криминальный авторитет, начал экспансию на территории России и Украины. Считается, что ему присягнули торговцы и криминалитет во многих регионах России, а первыми среди них были уральцы. Есть информация, что на Украине Гули помимо того, что пытается подмять под себя рынки, занимается организацией похищений бизнесменов. Причем в качестве выкупа он берет не обычные деньги, а биткоины.