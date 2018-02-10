23:25 10 февраля 2018 0

Больше всего удивляют сторонников и противников действия КПРФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональные штабы кандидатов в президенты России все чаще ловят на нарушении законодательства. В адрес «соколов» Владимира Жириновского звучат обвинения в незаконной агитации, на штабы Ксении Собчак жалуются оставшиеся без денег сборщики подписей. Представители кандидата от КПРФ Павла Грудина, едва оправившись после скандалов с заграничными счетами, вынуждены принимать в региональных отделениях пришедших с обысками полицейских.

Зарубежные счета коммуниста-миллиардера, напомним, были обнаружены в Швейцарии и Австрии. Эту информацию Центризбиркома партийцы квалифицировали как «провокацию», но попытка публичного спора с ЦИК не принесла им дивидендов. Как заметил электоральный юрист Вячеслав Ситник, комиссия в данном случае сработала «турникетом», пропускающим человека куда-либо — в данном случае к участию в выборах, — лишь при исполнении им определенных условий. Недоумевают и обычные россияне. «Такая опытная партия, как КПРФ, должна более тщательно проверять кандидатов — тем более речь идет о выборах президента. Когда раз за разом происходят подобные „ляпы“, это вызывает недоумение и настороженность», — заявил корреспонденту «URA.RU» в этой связи председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов.

Информацию об обысках, прошедших в предвыборном штабе Грудинина в области он, только что вернувшись в Псков, прокомментировать не смог. Между тем, как сообщила Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль», полицейские нагрянули туда после жалобы местного жителя, получившего на улице листовку с незаконной агитацией. Еще более полутысячи листовок нашли в помещении, а неустановленное их количество успело разойтись. Аналогичный случай произошел в Омской области и других регионах, а тиражи бюллетеня «Правда» изъяли в Новосибирской и Иркутской областях. Искали их и в Екатеринбурге, рассказал «URA.RU» первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. На этом фоне попытка оплатить зал для встречи Грудинина с избирателями в Ростове-на-Дону из средств партии, а не избирательного фонда кандидата смотрится почти незаметным нарушением. Хотя, как считает кандидат политических наук Дмитрий Абросимов, говорит о серьезном расколе в стане коммунистов.

В схожей ситуации оказались сторонники ЛДПР, когда по соцсетям пошла гулять «Идеологическая памятка для доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Жириновского. Методическое пособие для подготовки к дебатам (для служебного пользования). Москва, 2018». Тут уже представители КПРФ не преминули подметить, что брошюра из нескольких десятков страниц не имеет выходных данных, зато содержит методику распространения клеветнических данных в отношении Грудина и других соперников Жириновского на выборах.

Пока политические «тяжеловесы» разбираются между собой, житель Брянска Сергей Абламский пожаловался, что ему не заплатили почти 14 тысяч рублей за подписи, собранные в поддержку Ксении Собчак. По его мнению, деньги не захотели отдавать, поскольку заплатившая рекордную сумму за подписные листы «кандидат против всех» к этому времени уже имела необходимое количество автографов избирателей. Но Абламскому от этого не легче, и он намерен жаловаться в ЦИК и прокуратуру. На справедливость, впрочем, особо рассчитывать не приходится. «К сожалению, это нарушение не выборного законодательства, а прав конкретного человека, чей труд не оценили. Такой подход бьет по имиджу кандидата, а его сотрудников, работающих в штабе, характеризует не лучшим образом», — цитирует Московское бюро по правам человека брянского социолога Екатерину Карпенко.