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31 января 2018
30 января 2018
19:34  30 января 2018 4

Жириновский рассказал о расколе в КПРФ из-за Грудинина

У кинотеатра
Лидер ЛДПР описал, как чувствует себя Зюганов из-за ситуации с ГрудининымФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ от КПРФ ведет к расколу в партии, поскольку он вызывает негативные эмоции у рядовых коммунистов. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Зюганов ходит серо-зеленый, нервничает, переживает, потому что… раскол в партии. На местах мы узнаем, что местные ячейки КПРФ не хотят его [Грудинина] поддерживать, литературу не распространяют и с удовольствием ее отдают правоохранительным органам для уничтожения», — цитирует Жириновского ТАСС.

По его мнению, главной ошибкой руководства КПРФ было то, что в качестве кандидата был выбран человек, далекий от партии и ее идеологии. «Там и не пахнет никаким социализмом, все доходы от аренды земли — самая дорогая в мире, миллиарды долларов стоит, подмосковная земля. Он сдал ее крупным торговым центрам, и ничего не делают они: подписали договор, и деньги капают», — описал он, в частности, деятельность совхоза им. Ленина, которым руководит Грудинин.

Ранее Жириновский уже обвинял Грудинина в политическом мошенничестве и предполагал, что кандидат от коммунистов не выдержит предвыборной гонки, напоминает «Национальная служба новостей». Также несколько членов КПРФ написали лидеру партии Геннадию Зюганову письма с просьбой отозвать кандидатуру Грудинина с выборов. Заявления были опубликованы в партийной газете «Сегодня в Ленинском районе», которая выходит в том же районе Подмосковья, где расположен колхоз кандидата.

Игорь Чукреев
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