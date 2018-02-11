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11 февраля 2018
15:59  11 февраля 2018 0

Кириенко наградил лучших молодых управленцев России. В их числе 11 уральцев

Всероссийский конкурс управленцев
Кто-то из уральцев может стать «учеником » Сергея КириенкоФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сочи завершился всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры России». Награды из рук первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко получили 103 победителя, в том числе 11 представителей регионов Урала.

Среди них один челябинец — директор филиала «Регион Медиа» Максим Абушаев; два выходца из Тюменской области — Максим Скворцов из ПАО «Запсибкомбанк» и замуправляющего в Сбербанке Никита Куликов; три представителя Прикамья — коммерческий директор ООО «Меркурий» Денис Соснин из Лысьвы, глава отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы» Анна Козицына и руководитель отдела координации кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Сергей Сердюков. Самое большое число победителей из Свердловской области: управляющий директор Уральского банка реконструкции и развития Денис Тур, директор ООО «Брусника Екатеринбург» Сергей Антонов, управляющий директор по развитию ППР «Филипп Морис Сейлз энд Маркетинг» Виталий Баскин, директор по развитию ЗАО «Завод дефибрерных камней» Екатерина Вебер и гендиректор ООО «Эко-Транс» Илья Родионов.

Победителями конкурса стали представители 24 регионов страны. При этом Свердловская область вошла в пятерку субъектов РФ с наибольшим количеством победителей. Вперед уральцы пропустили только Москву и Санкт-Петербург. Среди выигравших конкурс больше всего представителей промышленности — 25,8% и финансового сектора — 24,3%. Компанию им составили госслужащие — 6,8%. Максимально успешным оказались руководители высшего и среднего звена (36,9% и 27,2% соответственно), а также главы организаций — 14,6%.

Как заметил Кириенко, эти люди «уже вписали себя в историю и главное теперь для них не зазнаться». В ближайшее время у каждого из них появится наставник из числа топ-менеджеров успешных корпораций либо эффективных государственных чиновников. Сам Кириенко намерен отобрать для себя трех из представленных ему пяти кандидатов, один из них пробился в финал, но не вошел в число награжденных.

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В свою очередь первый замглавы АП предложил победителям найти себе «подшефных» среди детдомовцев-старшеклассников на родине. «В Латинской Америке есть такая программа. Если бы победители конкурса „Лидеры России“ поступили аналогично, это был бы важный шаг в росте как лидеров и управленцев», — цитирует его слова ТАСС.

Как уже сообщало «URA.RU», конкурс «Лидеры России» стал флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». По замыслу президента Владимира Путина, конкурс является одним из социальных лифтов для перспективных россиян из регионов. Участвовать в нем пожелали около 200 тыс. человек. До финала дошли триста, из них тридцать уральцев. 12—16 марта финалистов и участников конкурса «Лидеры России» ждут на Всероссийском Форуме «Россия — страна возможностей» в Москве.

Владимир Васин
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