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12 февраля 2018
Главные новости 
11:36  12 февраля 2018 3

Полиция начала проверку из-за избиения DJ Smash пермским экс-депутатом

Приезд в родной город закончился для Андрея Ширмана травмпунктомФОТО: личная страница Андрея Ширмана в Instagram

Полиция пока не возбудила уголовное дело по факту избиения в Перми DJ Smash, но уже выясняет, действительно ли обидчиком музыканта стал бывший депутат. Об этом URA.RU сообщили в региональном главке МВД.

В отдел полиции №6 по Перми 9 февраля поступило сообщение, что в больницу доставлен 35-летний мужчина с травмой. Сейчас по этому факту проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства получения травмы.

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, телепнев александр
В соцсетях многие заступились за Александра Телепнева
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Накануне телеканал «Россия-24» сообщил, что «бывший депутат-единоросс» сломал челюсть DJ Smash (Андрей Ширман). Обидчиком музыканта был назван экс-депутат Заксобрания Александр Телепнев, который до мая прошлого года работал советником (по вопросам патриотического воспитания) руководителя администрации губернатора. Политик является мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев на своей странице в Facebook заявил, что лишь сделал пару селфи с DJ Smash, а в СМИ появилась дискредитирующая информация: «Все вранье!». Мнения пользователей разделились — одни сочли, что экс-депутат стал жертвой «заказа», другие отметили, что есть факт избиения и диджея били «профессионально».

Стефан Савелли
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