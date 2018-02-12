Полиция начала проверку из-за избиения DJ Smash пермским экс-депутатом

11:36 12 февраля 2018 3

Приезд в родной город закончился для Андрея Ширмана травмпунктом ФОТО: личная страница Андрея Ширмана в Instagram

Полиция пока не возбудила уголовное дело по факту избиения в Перми DJ Smash, но уже выясняет, действительно ли обидчиком музыканта стал бывший депутат. Об этом URA.RU сообщили в региональном главке МВД.

В отдел полиции №6 по Перми 9 февраля поступило сообщение, что в больницу доставлен 35-летний мужчина с травмой. Сейчас по этому факту проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства получения травмы.

В соцсетях многие заступились за Александра Телепнева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Накануне телеканал «Россия-24» сообщил, что «бывший депутат-единоросс» сломал челюсть DJ Smash (Андрей Ширман). Обидчиком музыканта был назван экс-депутат Заксобрания Александр Телепнев, который до мая прошлого года работал советником (по вопросам патриотического воспитания) руководителя администрации губернатора. Политик является мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев на своей странице в Facebook заявил, что лишь сделал пару селфи с DJ Smash, а в СМИ появилась дискредитирующая информация: «Все вранье!». Мнения пользователей разделились — одни сочли, что экс-депутат стал жертвой «заказа», другие отметили, что есть факт избиения и диджея били «профессионально».