Разбившийся в Подмосковье Ан-148 два года летал на Урал и ломался 16 раз

19:14 12 февраля 2018 0

Самолет ранее неоднократно садился в Рощино Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Потерпевший крушение самолет «Саратовских авиалиний», Ан-148 с бортовым номером RA-61704, два года летал в Тюмень, Челябинск и Новый Уренгой, а также совершал вылеты из Екатеринбурга. За всю историю эксплуатации воздушного судна произошло 16 инцидентов, когда во время полета обнаруживалась неисправность, информация об этом размещена на сайте superjet100.

Свой первый полет АН-148 совершил в 2010 году. Самолет до 2017 года был во владении авиакомпании «Россия». Тогда он часто совершал рейсы Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Челябинск, Санкт-Петербург — Новый Уренгой и Екатеринбург — Санкт-Петербург. Во время таких перелетов не раз случались различные поломки. На борту Ан-148 срабатывала ложная сигнализация пожара в заднем багажно-грузовом отсеке, при заруливании на перрон происходило разрушение авиашин на левой стойке шасси, передняя опора шасси застревала в промежуточном положении, не выпускалась левая стойка шасси от основной и резервной гидросистем, имели место и прочие проблемы, связанные с недостатками конструкции изделия в эксплуатации.

«URA.RU» напоминает, что трагедия с участием лайнера АН-148 произошла 11 февраля. Пассажирский самолет вылетел из Домодедово в Орск в 14:21 мск, но спустя четыре минуты пропал с радаров. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — никто не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения. По информации «Русской планеты», сейчас существует несколько версий о причинах трагедии.