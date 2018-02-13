07:43 13 февраля 2018 0

Стала известна величина среднего чека по России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стоимость среднего чека жителя России за один поход в магазин в январе 2018 года снизилась на 10,1% (на 59 рублей) в сравнении с декабрем прошлого года и составила 527 рублей. В последнем месяце 2017 года его стоимость доходила до 586 рублей. Такие выводы были сделаны холдингом «Ромир» на основе собственного исследования.

По данным исследователей, средний чек за январь 2018 года оказался ниже значений 2015—2017 годов, но выше тех показателей, которые были в 2013—2014 годах. Так, в январе 2017 года величина среднего чека была на уровне 533 рубля, в 2016 году — 577 рублей, в 2015 году — 587 рублей. Однако январе 2014 года исследуемая сумма составляла 501 рубль, а годом ранее — 514 рублей, передает РИА «Новости».

В этом году сильнее всего средний чек снизился на Дальнем Востоке, в сравнении с декабрем 2017 года на 13,8%, и составил 557 рублей. На юге России снижение составило 13,1% — до 458 рублей. В Сибири — 11,9%, до 438 рублей. В Поволжье средний чек уменьшился на 10,5%, достигнув 454 рублей.

Меньше всего снижение стоимости среднего чека коснулось Центрального федерального округа, там падение составило 8,6%, исследуемая величина достигла значения 613 рублей. На северо-западе страны — 8,3%, стоимость упала до 615 рублей. Меньше всего снижение цен коснулось Урала, средний чек составил 455 рублей, в сравнении с декабрем 2017 года он снизился всего на 7,5%.

В исследовании «Ромира» приняли участие 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники сканировали штрих-коды купленных товаров, после чего информация в онлайн-режиме поступала в базу данных исследования. Ранее стало известно, что средний чек за услуги ЖКХ в январе—октябре 2017 года увеличился на 9,5% и составил 2700 рублей, втрое превысив инфляцию.