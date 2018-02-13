11:45 13 февраля 2018 8

Экспертиза установила, что записку Евгений писал сам Фото: Евгений Кувайцев, «ВКонтакте»

Стали известны результаты почерковедческой экспертизы записки призывника из Челябинской области Евгения Кувайцева, найденного с простреленной головой в воинской части в Амурской области. Как рассказал «URA.RU» правозащитник Алексей Ковалев, установлено, что записку, в которой солдат прощается с родными, военнослужащий написал сам. В это не верили родные, настоявшие на экспертизе.

«Мать до сих пор не верит, — рассказывает Алексей Ковалев. — Говорит, что почерк похож, но стилистика не его». В этой записке Евгений просит прощения за свой «страшный поступок» и просит мать на те деньги, которые ей выплатят за смерть сына, «отдохнуть в Сочи». Родные были уверены, что Евгения хотели убить, а записку, якобы предсмертную, написали за него. Состояние солдата, впавшего в кому 26 февраля, с каждый днем ухудшается.

«Расследование уголовных дел по статье 110 (доведение до попытки самоубийства) и 335 (нарушение уставных отношений) УК РФ продолжается, — сообщил „URA.RU“ Алексей Ковалев. — Оба дела объединены в одно». Уже выяснилось, что за день до случившегося один военнослужащий отрабатывал на Кувайцеве бойцовский прием, унизил при всех и отобрал телефон. В отношении этого военнослужащего и возбуждены уголовные дела.

В день трагедии солдат должен был заступить в караул, но ушел в неизвестном направлении, взяв с собой автомат. Позже его нашли без сознания. В армию Евгений Кувайцев был призван из города Кропачево Ашинского района Челябинской области.